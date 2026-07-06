Co dalej z następcą „Daru Młodzieży”? Brak ofert na budowę wielkiego żaglowca

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Nikt nie chce wybudować następcy „Daru Młodzieży”? Ani jedna oferta nie wpłynęła bowiem w przetargu na zaprojektowanie i budowę nowego statku szkolnego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Termin składania dokumentów upłynął 1 lipca. Uczelnia zapowiedziała jednak powtórzenie procedury.

Fiasko przetargu

Postępowanie na realizację statku, następcy „Daru Młodzieży”, prowadzono w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Uczelnia w poniedziałek potwierdziła fiasko postępowania i zapowiedziała jego powtórzenie.

Możliwość składania ofert upłynęła z dniem 1 lipca br. Nie wpłynęła żadna oferta. Trwają przygotowania do ogłoszenia kolejnego przetargu. Obecnie analizujemy zaistniałą sytuację i w najbliższym czasie będziemy podejmować dalsze działania – przekazała rzeczniczka prasowa UMG dr Zuzanna Szwedek-Kwiecińska w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

O braku chętnych na realizację kontraktu jako pierwszy poinformował portal Trojmiasto.pl.

Kiedy następca „Daru Młodzieży” będzie gotowy?

Zgodnie z pierwotnym harmonogramem, podpisanie umowy planowano jeszcze na 2026 rok, a dostarczenie gotowego żaglowca na rok 2028. Inwestycja ma zapewnione finansowanie państwowe w ramach programu wieloletniego „Budowa statków dla uczelni morskich w latach 2025–2029”.

Koszt budowy nowej jednostki szacowany jest na 350 mln zł. Żaglowiec ma być trzymasztową fregatą o długości około 112 metrów. To więcej od mierzącego 108,8 m obecnego „Daru Młodzieży”. Z kolei szerokość kadłuba ma zwiększyć się o metr. W projekcie przewidziano również wyższe o niemal 9 metrów maszty – sięgające 58,4 m, w porównaniu do 49,5 m na obecnym „Darze Młodzieży”.

Statek ma mieć nowoczesny napęd mechaniczno-hybrydowy. Na pokładzie przewidziano miejsce dla blisko 170 osób, w tym 120 praktykantów.

Jakie imię będzie nosiła nowa jednostka?

Gdy trwały przygotowania do przetargu, wiosną bieżącego roku, ogłoszono konkurs na imię dla nowego statku. Odpowiedź przerosła oczekiwania uniwersytetu – wpłynęło ponad tysiąc propozycji.

Są bardzo różne: od miejscowości, nazwiska, nazwy, które ładnie brzmią w języku polskim, ale chyba ostatecznie będziemy chcieli uniknąć polskich liter, bo wymówić „Dar Młodzieży” już jest trudno. Tam jest dż, ż, ł. Także mamy to doświadczenie i będziemy starali się wybrać taką nazwę, która byłaby dźwięczna w języku angielskim, ale również po polsku nawiązywała do tradycji i historii żeglarstwa, ale co to będzie, to zobaczymy – zdradził wówczas Adam Weintrit w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim