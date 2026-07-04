RMF24

40 żaglowców z 20 krajów czeka na kotwicach, aby dziś około godziny 15 polskiego czasu wziąć udział w wielkiej paradzie z okazji 250-lecia Ameryki. W gronie najbardziej prestiżowych jednostek świata jest polski „Dar Młodzieży”, a na jego pokładzie nasz wysłannik do Nowego Jorku, Stanisław Pawłowski.

Ameryka świętuje. „Dar Młodzieży” popłynie w paradzie na rzece Hudson

W Stanach Zjednoczonych rozpoczęło się wielkie świętowanie 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości. Dziś w paradzie na rzece Hudson popołynie „Dar Młodzieży”. Również dziś fregata Uniwersytetu Morskiego w Gdyni świętuje 44. rocznicę podniesienia biało-czerwonej bandery.

Na pokładzie jest nasz specjalny wysłannik do Nowgo Jorku Stanisław Pawłowski.

Jak informuje reporter RMF FM, nasz polski trzymasztowy żaglowiec jest bardzo blisko takich okrętów, jak Esmeralda z Chile czy włoski SV Amerigo Vespucci. W piątek co jakiś czas podpływały do statków wycieczki. Były to większe promy, ale też motorówki. Wcześniej nasz wysłannik był na wybrzeżu, gdzie rozmawiał z mieszkańcami, którzy oglądali żaglowce przez lornetki.

Myślę, że to coś wspaniałego. Widziałam to w 1976 roku, a teraz oglądam to ponownie. To wspaniałe uczucie być obywatelem Ameryki - mówi RMF FM jeden z rozmówców.

Żaglowce za parę godzin ruszą. Popłyną przy Statule Wolności, później rzeką Hudson wzdłuż Manhattanu. W sumie paradę oglądać ma sześć milionów osób. Wczoraj niemal przez cały dzień trwały ostatnie przygotowania: polerowanie mosiężnych elementów, sprawdzanie olinowania i przygotowywanie żagli.

To jest ogromna satysfakcja. To jest niesamowity rejs, niesamowita podróż. Taka podróż odbywa raz na 50 lat. Ostatni raz tutaj na takich uroczystościach był „Dar Pomorza” w 1976 roku. My jesteśmy równo 50 lat później. Jest satysfakcja, że udało nam się tu dotrzeć na żaglach - powiedział RMF FM kapitan Michał Sadowski, komendant żaglowca „Dar Młodzieży”.

Wiatry sprzyjały. Płynęliśmy na żaglach przez całe przejście oceanu. Trwało to długo, ponad 3 tygodnie. Po drodze mieliśmy straszną burzę. Piorun trafił w jeden z masztów, dlatego jedna z radiostacji jest uszkodzona. Czeka nas serwis w Nowym Jorku. Teraz dopieszczamy detale, trwa przygotowywanie tentów. Będziemy chcieli ten tent rozłożyć na rufie, żeby nasi goście mogli się schronić przed słońcem, ponieważ upały będą straszne - dodał.

„Dar Młodzieży” po sobotniej paradzie zacumuje przy Manhattan Cruise Terminal Pier 91, Finger Pier.