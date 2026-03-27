USG genetyczne jest jednym z najważniejszych badań prenatalnych wykonywanych w trakcie ciąży. Pozwala ocenić rozwój płodu oraz wykryć ewentualne nieprawidłowości już na bardzo wczesnym etapie życia dziecka. Badanie jest nieinwazyjne, bezpieczne dla matki i płodu, a jednocześnie dostarcza lekarzowi wielu istotnych informacji diagnostycznych.

/ Materiały prasowe

Czym jest USG genetyczne?

USG genetyczne to szczegółowe badanie ultrasonograficzne wykonywane w pierwszym trymestrze ciąży. W przeciwieństwie do standardowego badania USG koncentruje się ono na ocenie parametrów, które mogą wskazywać na ryzyko wystąpienia wad genetycznych oraz niektórych wad rozwojowych.

Podczas badania lekarz analizuje budowę anatomiczną płodu - ocenia między innymi czaszkę, kręgosłup, kończyny, serce oraz wybrane narządy wewnętrzne. Sprawdzane są również proporcje ciała i parametry biometryczne, które pozwalają określić, czy rozwój dziecka przebiega prawidłowo. Jednym z najważniejszych elementów diagnostyki jest pomiar przezierności karkowej, który może wskazywać na zwiększone ryzyko wad chromosomalnych.

W trakcie badania ocenia się także obecność kości nosowej oraz przepływ krwi w wybranych naczyniach. Dzięki temu możliwe jest wykrycie wielu potencjalnych nieprawidłowości już na wczesnym etapie ciąży.

Kiedy wykonuje się badanie?

Badanie wykonuje się zazwyczaj między 11,6 a 13,6 tygodniem ciąży. Jest to moment, w którym rozwój płodu pozwala na dokładną ocenę struktur anatomicznych, a jednocześnie daje możliwość wczesnej diagnostyki ewentualnych nieprawidłowości.

W tym okresie lekarz może wykonać kluczowe pomiary diagnostyczne oraz ocenić rozwój narządów dziecka. USG wykonywane w pierwszym trymestrze pozwala oszacować ryzyko wystąpienia takich wad jak zespół Downa, zespół Edwardsa czy zespół Pataua.

Badanie często jest uzupełniane testem podwójnym, czyli analizą krwi ciężarnej oceniającą poziom wybranych hormonów. Połączenie obu metod zwiększa skuteczność diagnostyki prenatalnej i pozwala dokładniej oszacować ryzyko wad genetycznych.

Jak przebiega USG?

USG genetyczne przeprowadza lekarz specjalizujący się w diagnostyce prenatalnej. Najczęściej wykonywane jest przez powłoki brzuszne przy użyciu nowoczesnego aparatu ultrasonograficznego.

Podczas badania specjalista analizuje obraz płodu na monitorze i wykonuje serię szczegółowych pomiarów. Oceniana jest m.in. przezierność karkowa, długość płodu, budowa narządów wewnętrznych oraz praca serca. Badanie jest całkowicie bezpieczne i bezbolesne, a jego wykonanie trwa zazwyczaj kilkanaście do kilkudziesięciu minut.

Jeśli w trakcie diagnostyki pojawią się niepokojące sygnały, lekarz może zalecić wykonanie dodatkowych badań - na przykład testów genetycznych z krwi matki lub badań inwazyjnych, takich jak amniopunkcja.

Gdzie się zgłosić?

Badanie powinno być wykonywane w wyspecjalizowanych placówkach medycznych, które dysponują nowoczesnym sprzętem diagnostycznym oraz doświadczonym zespołem lekarzy zajmujących się diagnostyką prenatalną.

Badanie powinno być wykonywane w wyspecjalizowanych placówkach medycznych, które dysponują nowoczesnym sprzętem diagnostycznym oraz doświadczonym zespołem lekarzy zajmujących się diagnostyką prenatalną.

Dlaczego USG genetyczne jest tak ważne?

USG genetyczne odgrywa bardzo istotną rolę we współczesnej opiece prenatalnej. Pozwala wykryć wiele wad rozwojowych na wczesnym etapie ciąży, co daje lekarzom możliwość zaplanowania dalszej diagnostyki oraz odpowiedniego postępowania medycznego.

Wczesna diagnoza ma ogromne znaczenie także dla przyszłych rodziców. Dzięki niej mogą oni przygotować się na ewentualne leczenie dziecka po narodzinach lub na konieczność szczególnej opieki medycznej. W wielu przypadkach szybkie wykrycie nieprawidłowości umożliwia zaplanowanie leczenia jeszcze w trakcie ciąży lub tuż po porodzie.

Z tego powodu lekarze rekomendują wykonanie tego badania każdej kobiecie w ciąży. Współczesna diagnostyka prenatalna pozwala bowiem znacząco zwiększyć bezpieczeństwo zarówno matki, jak i rozwijającego się dziecka.