Mieszkańcy Trójmiasta oraz turyści planujący spędzenie długiego majowego weekendu nad Bałtykiem powinni przygotować się na zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej i Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM). Zarówno w Gdańsku, Gdyni, jak i na trasach SKM pasażerowie mogą spodziewać się zmodyfikowanych rozkładów jazdy.

Zmiany w rozkładzie komunikacji miejskiej na majówkę (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Dla podróżujących pociągami SKM najważniejsze informacje dotyczą zmian w kursowaniu na odcinku Gdańsk Śródmieście-Wejherowo-Lębork. W czwartek i sobotę - 1 i 3 maja - pociągi będą jeździły jak w niedziele i święta, co 20 minut. Natomiast w piątek, 2 maja, SKM zaoferuje kursy w sobotnim rytmie: na odcinku Gdynia Chylonia - Gdańsk Śródmieście co 10 minut, a na pozostałych odcinkach co 20 minut.

W Gdańsku autobusy i tramwaje również dostosują się do majówkowego kalendarza. W czwartek i sobotę obowiązywać będą świąteczne rozkłady jazdy, podczas gdy w piątek, ze względu na brak zajęć szkolnych, pasażerowie skorzystają z sobotnich rozkładów, z pewnymi wyjątkami.

Na uwagę zasługują zmiany w kursowaniu tramwajów linii 7 oraz dodatkowe kursy autobusowych linii 106, 138 i 167. Szczegółowe informacje o wyjątkach i modyfikacjach dostępne są na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku.

Z okazji rozpoczęcia sezonu turystycznego, w Gdańsku uruchomione zostaną linie sezonowe, które będą dostępne aż do 28 września. Wśród nich znajdzie się linia 600 obsługiwana zabytkowymi autobusami, kursująca na trasie Muzeum II Wojny Światowej - Westerplatte. Autobusy tej linii będą wyjeżdżać w soboty, niedziele i święta co 60 minut.

Komunikacja miejska w Gdyni również dostosuje się do majówkowego harmonogramu. W czwartek i sobotę zastosowane zostaną rozkłady świąteczne, a w piątek - sobotnie. Niektóre linie zostaną zawieszone, ale większość będzie kursować według rozkładów ważnych w dni powszednie.

ZKM Gdynia informuje również o możliwych niewielkich korektach czasowych w odjazdach i przyjazdach, mających na celu zminimalizowanie przyspieszonych kursów z powodu mniejszych zatorów drogowych.