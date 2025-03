Zakończyły się Kolosy - Ogólnopolskie Spotkanie Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów, największa w Europie impreza podróżnicza, która każdego roku w marcu odbywa się w Gdyni. Przez gdyńską halę Polsat Plus Arena przewinęło się około 20 tysięcy uczestników.

Laureaci nagród Kolosy za 2024 rok / Krzysztof Nepelski / RMF FM

Kolosy

Leszek Cichy, słynny himalaista, pierwszy zdobywca wraz z Krzysztofem Wielickim Mount Everest zimą na ma wątpliwości, że "Kolosy to jest najlepsza impreza podróżnicza w Polsce".

Po pierwsze są darmowe wejścia, co już jest rzadkością na festiwalach, a po drugie jeśli popatrzyć na program, to jest najbardziej różnorodny program ze wszystkich festiwali. Tu nie mamy tylko gór, nie mamy tylko jaskiń, tylko mamy podróże, a więc już otwiera się nam cały świat - mówi. Na spotkaniu z publicznością obaj słynni himalaiści opowiadali o tym wydarzeniu sprzed 45 lat.

Rozmowa z Leszkiem Cichym:

Rowerem dookoła Australii

Kolosy to miejsce, gdzie można wysłuchać niezwykłych historii podróżniczych. Paweł Kutkowski, emerytowany lekarz z Wielkopolski, zapalony rowerzysta postanowił ot tak polecieć do Australii i objechać ją naokoło. Jakby tego było mało, objechał także sąsiednią Tasmanię.

Paweł Kutkowski / Krzysztof Nepelski

Nic dziwnego, że Kapituła Kolosów przyznała mu zaszczytną Nagrodę Wiecznie Młodzi im. Aleksandra Doby. W rozmowie z RMF FM rowerzysta mówi: "Rower zawsze kojarzy mi się z wolnością i dlatego jeżdżę na rowerze. To jest najlepszy sposób nie tylko na pokonywanie dystansu, ale i na spotkania z ludźmi".

O swojej rowerowej pasji mówi Paweł Kutkowski:

Korona Gór Polski w ciemnościach

Najbardziej emocjonującą i najlepiej przyjętą przez gdyńską publiczność była prezentacja niewidomego Grzegorza Kłaka i jego małżonki Magdaleny Konieckiej. Ten były żołnierz Wojska Polskiego, który stracił wzrok na skutek wybuchu niewypału, postanowił z pomocą żony zdobyć wszystkie najwyższe góry w Polsce.

W trakcie jego opowieści dużo było emocji, inspiracji, ale też śmiechu i humoru. Widzowie, dziennikarze i jurorzy docenili nie tylko sam wyczyn, ale też żywiołowy sposób opowiedzenia tej historii. Małżeństwo zostało nagrodzone aż w trzech kategoriach: Nagroda Dziennikarzy, Nagroda Publiczności oraz Wyróżnienie w kategorii Wyczyn.

Grzegorz Kłak i Magdalena Koniecka / Krzysztof Nepelski

Bardzo obrazowo uzasadnili swój werdykt dziennikarze obecni na Kolosach: "Za podróż do świata, którego my nie widzimy, nie znamy i nie czujemy. Za pokazanie relacji, której partnerstwo nie polega na byciu obok, a na rośnięciu".

O kulisach górskich wypraw wyjątkowych podróżników z Gorzowa Wielkopolskiego rozmawiał z laureatami nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski:

Gaszerbrum II - góra polskich kobiet

W sierpniu mija 50. rocznica niezwykłego sukcesu polskiego himalaizmu. Po raz pierwszy samodzielnego wejścia na ośmiotysięcznik dokonał kobiecy zespół w składzie: Halina Krüger-Syrokomska i Anna Okopińska.

50 lat czekałyśmy na tego Kolosa. To chyba rekord - mówiła wzruszona Anna Okopińska, bohaterka tamtych wydarzeń. Jej wspinaczkowa partnerka Halina Krüger-Syrokomska zginęła 7 lat później podczas wyprawy na K2. W jej imieniu nagrodę odebrali mąż i córka himalaistki.

Anna Okopińska / Krzysztof Nepelski

Bardzo mnie cieszy reakcja publiczności, która rzeczywiście ciepło bardzo przyjęła tę opowieść, mimo że te inne prezentacje na Kolosach są znacznie bardziej atrakcyjne i aktualne - mówi RMF FM laureatka Nagrody specjalnej Kolosów:

Wulkaniczna Korona Ziemi

Jeżeli popatrzymy na przekrój wejść Ryszarda Pawłowskiego na całym świecie, w górach wysokich, niższych, Andach, w Alpach, na Kaukazie, na Alasce, to nie ma w Polsce, ani powiedziałbym na świecie, kogoś kto ma tyle sukcesów w różnych górach, na różnych przejściach od wielkościanowych po himalajskie, alpejskie - mówi o swoim partnerze wspinaczkowym Tomasz Bryl, polski alpinista i podróżnik, organizator trudnego i wymagającego projektu o nazwie Wulkaniczna Korona Ziemi.

Warto wiedzieć, że mniej ludzi było zdecydowanie na Mount Sidley na Antarktydzie - w sumie około 100 - niż w kosmosie. Zdobywcami Wulkanicznej Korony Ziemi na całym świecie jest tylko 50 osób. Zaś najstarszym zdobywcą tego tytułu jest nasz wybitny himalaista Ryszard Pawłowski (lat 74).

O swoim wyzwaniu mówią Tomasz Bryl i Ryszard Pawłowski:

Królowa Himalajów i Karakorum... i Kolosów

Kapituła Kolosów nie mogła nie zauważyć jednego z najważniejszych wyczynów polskiego himalaizmu. W latach 2021-2024 Dorota Rasińska-Samoćko, bez wsparcia sponsorów i związków alpinistycznych zdołała, jako pierwsza Polka, wejść na wszystkie 14 ośmiotysięczniki, a już niebawem skompletuje także Koronę Ziemi, dzięki czemu stanie się pierwszą kobietą na świecie, która ma w dorobku obie Korony. Nasz wybitna himalaistka była bardzo szczęśliwa, otrzymując drugiego Kolosa.

Dorota Rasińska-Samoćko / Krzysztof Nepelski

O planach na przyszłość i nie tylko mówi radiu RMF FM Dorota Rasińska-Samoćko:

Podróże z ekologią w tle

Ekologia jest dla nas ważna, ponieważ jesteśmy jeszcze młodzi, czujemy się niepewnie na tym świecie, nie wiemy, jaka będzie przyszłość, obserwujemy też, w jakim kierunku idzie polityka i gospodarka - mówili do mikrofonu RMF FM Natalia i Krzysztof Krygierowie. Ci młodzi ludzie postanowili pojechać do Laosu i Borneo, by udokumentować dewastację tamtejszych lasów prowadzonych dzięki chińskim inwestycjom.

Natalia i Krzysztof Krygierowie / Krzysztof Nepelski

O swojej podróży i obawach o przyszłość Ziemi mówią młodzi podróżnicy uhonorowani Nagrodą im. Andrzeja Zawady:

Biom, to rozległy obszar o określonym klimacie, charakterystycznej szacie roślinnej i szczególnym świecie zwierzęcym. Podróż na biomy Ameryki był dwuletnim, kompleksowym projektem dwójki młodych podróżników, którzy na własnej skórze chcieli odczuć i doświadczyć jak największej ilości biomów i przejechać przez te biomy własnymi siłami. Ich przejazd rowerem przez USA o mało nie zakończył się tragedią.

Karolina Gawonicz i Michał Łukaszewicz / Krzysztof Nepelski

O wyzwaniu i swoich obserwacjach zmiany jakości naszej Ziemi mówią Karolina Gawonicz i Michał Łukaszewicz:

Pełna lista nagród KOLOSÓW za 2024 rok

SUPER KOLOS - Krystyna Palmowska - za całokształt dokonań, w tym za pierwsze kobiece wejście na główny wierzchołek Broad Peaku

NAGRODA SPECJALNA KOLOSÓW - Halina Krüger-Syrokomska i Anna Okopińska - za zdobycie pierwszego ośmiotysięcznika w historii, jako zespół kobiecy, w 50. rocznicę wydarzenia

COLOSSUS AWARD - Sebastian Kawa - za pierwszy światowy przelot na szczytem K2 w Karakorum i za inne osiągniecia szybowcowe promujące Polskę w świecie





ALPINIZM:

KOLOS - Michał Król, Mariusz Madej i Maciej Kimel - za wytyczenie w stylu alpejskim 1300 metrowej drogi "Butterfly Effect" na Kyajo Ri (6187 m n.p.m) w Himalajach

WYRÓŻNIENIE:

Maks Parys, Robert Pallus i Paweł Zieliński - za wspinaczki w wielkich ścianach na Lofotach, w tym poprowadzenie dwóch nowych dróg "Australian Open" i "The Lofoten Nose" oraz powtórzenie ekstremalnej linii "Freya"

Piotr Krzyżowski - za pierwsze w historii bez użycia dodatkowego tlenu zdobycie w jednej akcji górskiej Lhotse, a następnie Mount Everestu

Jan Gurba, Maciej Książczyk i Patryk Kunc - za pierwsze polskie, a zarazem czwarte w ogóle, klasyczne przejście drogi "Eternal Flame" na Bezimiennej Turni Trango





EKSPLORACJA JASKIŃ:

WYRÓŻNIENIE:

Wyprawa HAGENGEBIRGE 2024 Sopockiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego kierowana przez Marka Wierzbowskiego - za kontynuację eksploracji w masywie, ktora przyniosla 2831 m udokumentowanych ciągów, w tym odkrycie ponad 1300 m nowych korytarzy w jaskini Kitzgrabenschacht i pogłębienie jej do -549 m

Wyprawa SINTZI SPRING EXPLORATION 2024, kierowana przez Bartłomieja Pitalę - za eksplorację w najgłębszej podwodnej jaskini Grecji, w wyniku której jaskinia Sintzi została pogłębiona od -186 do -240m i odkrytych zostało 250 m zalanych wodą korytarzy

KOLOSA nie przyznano.





PODRÓŻE

WYRÓŻNIENIA:

Anna Szamreta - za solidnie przygotowaną, opartą na empatycznych relacjach ze zwierzęcymi towarzyszami niesztampową czteromiesięczną wędrówkę

Paweł Małaszko - za starannie przygotowaną, samotną podróż w szczególnie wymagającym aktualnie regionie świata

Artur Czermak - za ujęte w piękną opowieść spojrzenie na przebytą kajakiem Odrę nie tylko jako na szlak wodny, ale na krainę pełną wieloaspektowych zależności i powiązań

KOLOSA nie przyznano.

WYCZYN

KOLOS - Dorota Rasińska-Samoćko - za zdobycie Korony Himalajów i Karakorum

WYRÓŻNIENIA:

Bartek Ziemski, Oswald Rodrigo Pereira - za wejście bez tlenu i personalnego wsparcia szerpów na ośmiotysięczniki Makalu i Kanczendzonga oraz zjazdy narciarskie Bartka Ziemskiego z tych szczytów

Grzegorz Kłak i Magdalena Koniecka - za wyprawę Zdobycie Korony Gór Polski w ciemnościach

Marek Suslik - za cykl długodystansowych motocyklowych wypraw zimowych przez mroźne zakątki półkuli północnej

ŻEGLARSTWO

KOLOS - Eugeniusz Moczydłowski - za rejs dookoła Ameryki Północnej przez Przejście Północno-Zachodnie

WYRÓŻNIENIA:

Małgorzata Rzepecka, Anna Wierzbicka, Wiktoria Parzych, Joanna Plenzler - za wyprawę "Piersi w Arktyce"

Maciej Sodkiewicz z załogą - za rejs z Grenlandii na Alaskę przez Przejście Północno-Zachodnie

NAGRODY FINANSOWE MIASTA GDYNI:

NAGRODA IM. ANDRZEJA ZAWADY - Natalia i Krzysztof Krygier - Wśród Ludów Hmong, Khmu I Akha W Północnym Laosie

NAGRODA WIECZNIE MŁODZI IM. ALEKSANDRA DOBY - Paweł Kutkowski - Rowerem dookoła Australii I Tasmanii

NAGRODA IM. MACIEJA KUCZYŃSKIEGO - Agnieszka Burton, Ozland. Przestrzeń jest wszystkim, Wydawnictwo Dowody

NAGRODA DZIENNIKARZY - Grzegorz Kłak i Magdalena Koniecka - Korona Gór Polski w ciemnościach - za podróż do świata, którego my nie widzimy, nie znamy i nie czujemy

NAGRODA GRAND PRIX WYSTAWY FOTOGLOB 2025 - Joanna Rathe - Inatiz w lodzie

NAGRODA PUBLICZNOŚCI ZA NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ - Grzegorz Kłak i Magdalena Koniecka - Korona Gór Polski w ciemnościach

NAGRODA PUBLICZNOŚCI ZA NAJLEPSZE ZDJĘCIE WYSTAWY FOTOGLOB 2025 - Joanna Rathe - Inatiz w lodzie