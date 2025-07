Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu i gwałtownymi burzami dla północnych regionów kraju. Mieszkańcy Pomorza, Kujaw i zachodnich województw muszą przygotować się na wyjątkowo trudne warunki pogodowe – lokalnie suma opadów może sięgnąć aż 70 mm, a porywy wiatru dochodzić do 70 km/h. Część Pomorza objęta została także alertem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Groźna pogoda na północy Polski. Alert RCB dla część Pomorza / Shutterstock

Intensywne opady i burze na północy

Jak informuje IMGW, obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia dla części województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Prognozowane są tam umiarkowane i miejscami bardzo intensywne opady deszczu, które lokalnie mogą osiągnąć nawet 70 mm.

Towarzyszyć im będą burze z porywistym wiatrem o prędkości do 60 km/h, a na zachodzie kraju wiatr może w porywach osiągać nawet 70 km/h. Szansa na wystąpienie tych niebezpiecznych zjawisk oceniana jest na 70 procent. Synoptycy podkreślają, że ostrzeżenia pozostaną w mocy do południa, jednak sytuacja może się dynamicznie zmieniać.

RCB apeluje o ostrożność

Szczególną uwagę na komunikaty pogodowe powinni zwrócić mieszkańcy Pomorza, Warmii, Mazur oraz części Kujaw. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty SMS na 16 i 17 lipca, ostrzegając przed gwałtownymi burzami i możliwymi przerwami w dostawie prądu. "Możliwe gwałtowne burze z silnym wiatrem. Przygotuj się na możliwe przerwy w dostawie prądu" - brzmi oficjalny komunikat RCB.

Takie warunki pogodowe mogą prowadzić do podtopień, uszkodzeń infrastruktury, a także utrudnień w ruchu drogowym. Służby apelują, by zabezpieczyć rzeczy na balkonach i podwórkach, unikać parkowania samochodów pod drzewami oraz śledzić na bieżąco komunikaty meteorologiczne.

Ostrzeżenia także dla innych regionów

Nie tylko północ kraju znalazła się pod wpływem niebezpiecznej pogody. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. W tych regionach przewidywane są umiarkowane opady deszczu - od 25 do 40 mm - oraz lokalne burze z porywami wiatru do 60 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk również oceniono na 70 procent.

Podobne ostrzeżenia obowiązują w województwach podlaskim, opolskim, dolnośląskim, lubuskim oraz w części łódzkiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Tam burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu - miejscami do 35 mm - oraz porywy wiatru do 70 km/h. Synoptycy nie wykluczają także opadów gradu. W tych regionach prawdopodobieństwo wystąpienia groźnych zjawisk wynosi aż 80 procent. Alerty będą obowiązywać od godzin porannych na północnym wschodzie, a na zachodzie od godziny 14:00 aż do wieczora.