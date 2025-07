26. edycja Gdynia Sailing Days dobiegła końca – największy żeglarski festiwal w tej części Europy po raz kolejny udowodnił, że Gdynia to stolica żeglarstwa. Ponad 1000 zawodników, 21 dni rywalizacji, 17 klas regatowych i 12 różnych regat, w tym Mistrzostw Świata i Mistrzostw Polski – tak w liczbach można podsumować tegoroczne święto sportów wodnych nad Zatoką Gdańską.

Gdynia Sailing Days 2025: Trzy tygodnie żeglarskiej pasji, rekordów i emocji / Robert Hajduk / Materiały prasowe

Od emocjonujących finałów regat po kolorowe miasteczko żeglarskie i ekologiczne inicjatywy - Gdynia przez trzy tygodnie żyła żeglarstwem. Tegoroczna edycja miała wyjątkowy charakter również dlatego, że była kluczowym etapem przygotowań do Mistrzostw Świata World Sailing 2027, które odbędą się właśnie w Gdyni.

Chcemy nie tylko promować tę imprezę, ale przede wszystkim rozgrywać ją na najwyższym poziomie - podkreśla Tomasz Chamera, wiceprezydent World Sailing. Widzimy, że nasze działania są skuteczne - uczestnicy z całego świata wracają z Gdyni z najlepszymi wspomnieniami, a współpraca zespołów organizacyjnych na lądzie i wodzie została oceniona bardzo wysoko.

Sportowa rywalizacja i nowe formaty na wodzie

Kulminacją rozpoczęcia tegorocznej edycji były Mistrzostwa Świata klasy Micro, które do ostatniego wyścigu trzymały w napięciu. Dwudniowy finał całkowicie przetasował klasyfikację generalną, dostarczając kibicom wielu emocji i niezapomnianych obrazów z wody. Ostatecznie po złoto sięgnęła załoga Piotra Tarnackiego, który sam został po raz 13 mistrzem świata w tej klasie!

Z sukcesem rozegrano także Test Event - Otwarte Mistrzostwa Polski w klasach 49er i 49erFX, będący próbą generalną przed mistrzostwami świata w 2027 roku. Regaty odbyły się w nowym, dynamicznym formacie, z krótszymi trasami i trzystopniową serią medalową, przypominającą sportowy play-off.

Zwycięzcami w klasie 49er zostali Dominik Buksak i Adam Głogowski, a w klasie 49erFX złoto mistrzostw Polski zdobyły Gabriela Czapska i Hanna Rajchert. Obie załogi to Ambasadorzy PGE Sailing Team Poland, a w regatach wzięło udział ponad 50 załóg z 16 państw.

Równie duże zainteresowanie towarzyszyło Młodzieżowym Mistrzostwom Świata w Match Racingu, w których polska załoga pod wodzą olimpijczyka i zawodnika Kadry Narodowej PZŻ Michała Krasodomskiego zajęła wysokie, piąte miejsce w stawce 16 drużyn z całego świata.

Tegoroczne regaty były też wyjątkowe pod względem e-sportu - Finał Mistrzostw Świata eSailing 2025 po raz pierwszy rozegrano na żywo w Polsce i to właśnie w Gdyni w ramach Gdynia Sailing Days. Mistrzem świata został ponownie Francuz Tristan Péron, a transmisje śledziły tysiące widzów na kanałach World Sailing i PZŻ.

/ Robert Hajduk / Materiały prasowe

Żeglarskie święto dla wszystkich - również na brzegu

Gdynia Sailing Days to nie tylko rywalizacja sportowa, ale także bogaty program wydarzeń towarzyszących. Miasteczko regatowe i Plaża Miejska w Gdyni tętniły życiem dzięki strefom edukacyjnym, sportowym i rozrywkowym.

Ogromną popularnością cieszyły się m.in. Ekoweekendy, organizowane przy współpracy z Portem Gdynia, podczas których odbywały się konkursy ekologiczne (np. na ilość zebranych śmieci czy najbardziej kreatywną EKOŁÓDKĘ). Działania te miały na celu podnoszenie świadomości ekologicznej uczestników i odwiedzających.

Na uwagę zasługuje również Piknik Żeglarski dla osób z niepełnosprawnościami, otwarty dla wszystkich chętnych. Gościem specjalnym wydarzenia była mistrzyni świata w żeglarstwie osób z niepełnosprawnościami - Olga Górnaś-Grudzień, która jest również członkinią zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego.

Program festiwalu wzbogaciły także: Polboat Yachting Festival, Akademia Lotnika, Dzień Zdrowia, Miasteczko Radości, strefa PGE PolSailing oraz stoiska partnerów Gdynia Sailing Days.

Wartości ponad podium

KINDER joy of moving Puchar Trenerów - to regaty dla najmłodszych, w których nagrodą główną było trofeum "Nadzieja Polskiego Żeglarstwa".

To bardzo ważne wyróżnienie. Przykładowo - równolegle w regatach Test Event medal zdobyli Staniul i Sztorch, którzy kiedyś byli laureatami właśnie tego trofeum. Śledzimy losy zwycięzców tego wyróżnienia. Wymienię choćby Dominika Buksaka, Ewę Lewandowską, Agnieszkę Skrzypulec, Olę Melzacką, Sandrę Jankowiak - wszyscy oni zaczynali w klasie Optimist - mówił Tomasz Figlerowicz, wiceprezes PZŻ i Prezydent Polskiego Stowarzyszenia klasy Optimist.

Wśród chłopców triumfował 11-letni Jakub Nowoświecki z Klubu Sportów Wodnych Baltic, a wśród dziewcząt pierwsze miejsce zajęła 12-letnia Kornelia Pajak z Yacht Klubu Polski Gdynia, która była druga w klasyfikacji generalnej.

W regatach KINDER joy of moving Puchar Trenerów wystartowała rekordowa liczba uczestników - ponad 370 dzieci! W zawodach, nazywanych najradośniejszymi w całym kalendarzu regatowym, rywalizują najmłodsi - do 13. roku życia, często zaledwie ośmio- czy dziewięciolatki. Dla wielu z nich to pierwsze tak duże wydarzenie sportowe w życiu - pełne emocji, pierwszych sukcesów i porażek, nowych przyjaźni, ale też okazji do zaprezentowania nie tylko hartu ducha, lecz także serca i empatii.

Podczas regat nie zabrakło również wyróżnień dla tych, którzy pokazali, że żeglarstwo to znacznie więcej niż tylko rywalizacja o medale. Igor Ślęzak otrzymał nagrodę Fair Play za wzorowe zachowanie wobec rywalki w trudnej sytuacji na wodzie - pomógł, pocieszył i wspierał ją w dalszej części wyścigu. Z kolei Inga Michorczyk została nagrodzona za postawę proekologiczną - po zakończeniu swojego wyścigu zauważyła śmieci unoszące się na wodzie. Bez wahania podpłynęła, zebrała je i zabrała ze sobą do portu, dając przykład, że troska o środowisko to również żeglarski fair play.

Zakończenie 26. edycji Gdynia Sailing Days to jednocześnie początek nowego etapu - przygotowań do żeglarskich Mistrzostw Świata World Sailing 2027. Już teraz Gdynia udowodniła, że jest gotowa na organizację wydarzenia tej rangi - zarówno pod względem sportowym, organizacyjnym, jak i medialnym, a Gdynia Sailing Days 2025 pokazało, że żeglarstwo może być widowiskowe, dostępne i zaangażowane społecznie.

/ Materiały prasowe