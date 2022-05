"Dar Młodzieży", czyli statek szkolny Uniwersytetu Morskiego, powraca do macierzystego portu. Przy nabrzeżu Pomorskim w Gdyni zacumuje w czwartek, 19 maja o godz. 19.00. W tym roku żaglowiec będzie świętować okrągłe urodziny. Obchody 40-lecia "Daru Młodzieży" rozpoczną się w weekend, 28 i 29 maja. Chętni będą mogli m.in. wejść na pokład fregaty i ją zwiedzić.

"Dar Młodzieży" / Jan Dzban / PAP

"Dar Młodzieży" opuścił Gdynię 17 marca i udał się w dwumiesięczny rejs. Odwiedził m.in. Antwerpię, Kadyks czy Kopenhagę. Na jego pokładzie odbywały się praktyki morskie. Uczestniczyli w nich uczniowie ze szkół morskich i techników w Gdańsku, Antwerpii, Świnoujściu i Kędzierzynie-Koźlu oraz studenci Uniwersytetu Morskiego - podaje portal gdynia.pl.

"Dar młodzieży" zacumuje przy nabrzeżu Pomorskim

W czwartek, 19 maja o godz. 19.00 żaglowiec powróci do macierzystego portu. Zacumuje na swoim stałym miejscu przy nabrzeżu Pomorskim. To okazja do przywitania załogi oraz zrobienia statkowi wyjątkowych zdjęć.



Natomiast pod koniec maja fregatę będzie można zobaczyć od kuchni. Zostanie udostępniona do zwiedzania. Wszystko z okazji obchodów 40-lecia "Daru Młodzieży", które rozpoczną się w weekend 28 i 29 maja. Odbędą się wtedy Dni Otwarte żaglowca.



W sobotę, 28 maja na pokład jednostki będzie można wejść od godz. 11.00 do godz. 15.00. Z kolei w niedzielę, 29 maja zwiedzanie potrwa dłużej. Tego dnia chętni będą mogli zobaczyć statek w godz. 11.00-17.00.



Atrakcje w ramach Dni Otwartych "Daru Młodzieży"

W sobotę, 28 maja o godz. 17.15 odbędzie się koncert szantowy. Męski Chór Szantowy "Zawisza Czarny", który w tym roku świętuje 10-lecie działalności, zagra z pokładu "Daru Młodzieży". Zespół tworzy 70 mężczyzn w wieku od 20 do 80 lat. Poprzez śpiew, muzykę i oprawę sceniczną chór propaguje tradycje morskie. Mieszkańcy i turyści będą mogli podziwiać występ z nabrzeża oraz molo Południowego.

Ponadto na molo Południowym pojawią się stoiska z okolicznościowymi materiałami promocyjnymi uczelni. Będzie można bezpłatnie wysłać kartki pocztowe przygotowane specjalnie na obchody 40-lecia "Daru Młodzieży". Uniwersytet Morski zadba, by pozdrowienia z Gdyni szybko dotarły do każdego zakątka w kraju i na świecie.



Uczelnia zaprezentuje również swoją ofertę edukacyjną. Najmłodsi uczestnicy wydarzenia będą mieli szansę zrobić sobie zdjęcie z wilkami morskimi, czyli maskotkami uczelni. Powstanie też strefa relaksu, w której wszyscy chętni będą mogli odpocząć na leżakach i posilić się przekąskami dostępnymi w food truckach.

Warto przypomnieć, że jednostka została zwodowana w 1981 roku. Jednak uroczyste podniesienie bandery na "Darze Młodzieży" odbyło się 4 lipca 1982 roku i to tego dnia przypada rocznica wejścia statku do służby.