Gdańsk nie chce już wysyłać studentów za granicę. Miasto zapowiedziało we wtorek duże zmiany w programie stypendiów naukowych im. Daniela Fahrenheita. Ten uczony, wynalazca termometru rtęciowego i twórca skali temperatury urodził się dokładnie 336 lat temu, właśnie w Gdańsku.

Od przyszłego roku tylko jeden uczeń liceum rocznie będzie mógł uzyskać od miasta stypendium - od 3 do 6 tysięcy złotych. Za te pieniądze będzie można wyjechać na studia za granicę.

Na czym polegają zmiany?

Jak przypomina Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, istniejący od 2005 roku program stypendialny kosztował miasto ponad 15,5 mln zł. Kwota ta pozwoliła na przyznanie aż 436 stypendiów dla 150 osób.

Dzisiaj jednak myślimy o Gdańsku jako miejscu, które powinno przyciągać studentów, zamiast wysyłać ich do innych krajów. Dlatego od przyszłego roku chcemy nieco zmienić formułę stypendium - powiedziała prezydent Gdańska.

Dyrektor Uczelni Fahrenheita, prof. Adriana Zaleska-Medynska, która współtworzyła nowy projekt stypendium, wyjaśnia, że w nowej formule program stypendialny dla studentów i doktorantów zakłada przyznanie jednego stypendium naukowego dla wybitnie uzdolnionej osoby na rozpoczęcie studiów zagranicznych o wartości od 3 do 6 tysięcy złotych miesięcznie.

Kolejne zmiany to przyznanie lokali mieszkalnych i stypendiów naukowych o wartości do 6,5 tysiąca złotych miesięcznie dla trzech doktorantów z zagranicy, którzy będą kontynuować naukę w Gdańsku. Ostatnim założeniem jest ufundowanie co najmniej dziesięciu jednorazowych stypendiów naukowych za szczególną działalność na rzecz Gdańska, które wyniosą od 10 do 20 tysięcy złotych - dodaje dyrektor Uczelni Fahrenheita.

Więcej informacji o projekcie nowego stypendium znajduje się na stronie Uczelni Fahrenheita.

Dzień Fahrenheita w Gdańsku

W związku z przypadającą na 24 maja rocznicą urodzin Daniela Fahrenheita w Gdańsku odbędą się obchody Dnia Fahrenheita.

Cytat Od wielu lat staramy się podtrzymywać pamięć o tym znakomitym uczonym. W Gdańsku znajdziemy wiele akcentów przypominających postać Daniela Fahrenheita. Jest to m.in. termometr stojący przy ul. Długi Targ, czy tablica w miejscu jego urodzenia, przy ul. Ogarnej. Jest również tramwaj jego imienia oraz sztuka wystawiana w Teatrze Miniatura. Cieszymy się także, że Uczelnie Fahrenheita, czyli związek trzech największych gdańskich uczelni, wybrał właśnie jego jako swojego patrona - mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Od wtorku 24 maja na gdańskie tory wyruszył specjalnie oklejony tramwaj, który przez najbliższy rok będzie promować ideę integracji czołowych gdańskich uczelni, których patronem jest urodzony w Gdańsku słynny naukowiec.

Z kolei Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański (Uczelnie Fahrenheita - FarU) organizują wraz z Miastem Gdańsk i Hevelianum imprezy towarzyszące. W trakcie Juwenaliów Gdańskich 2022 na Placu Zebrań Ludowych będzie można odwiedzić namiot Uczelni Fahrenheita.

W niedzielę 29 maja, w godzinach 11-18, odbędzie się Piknik Nauki Fahrenheita, który Uczelnie Fahrenheita organizują wraz z miastem Gdańsk na Górze Gradowej (Hevelianum przy ul. Gradowej 6). Wydarzenie ma charakter otwarty, wstęp na nie jest bezpłatny (wyjątek stanowią stałe wystawy w pomieszczeniach Hevelianum, których zwiedzanie będzie płatne zgodnie z cennikiem).

Podczas Pikniku zaprosimy uczestników do wspólnego odkrywania nauki poprzez zabawę. Nie zabraknie pokazów przygotowanych przez pracowników naukowych, studentów i doktorantów naszych trzech uczelni - mówił podczas prezentacji tramwaju Uczelni Fahrenheita prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

Więcej informacji o Pikniku i pozostałych inicjatywach związanych z obchodami Dnia Fahrenheita w Gdańsku znajduje się na stronie Uczelni Fahrenheita.