Demontaż trwa, ale nie wszystkie panele fotowoltaiczne zniknęły z dachu Bazyliki św. Brygidy w Gdańsku. Część będzie tam do października przyszłego roku. Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków nakazał ich usunięcie, po tym jak bez zgód zostały zamontowane w 2023 roku. Od tego czasu parafia otrzymała dwa mandaty. "Panele będą przeniesione w inne miejsce" – mówi w rozmowie z RMF FM ks. Ludwik Kowalski, proboszcz parafii.

/ Parafia pw. św. Brygidy w Gdańsku /

Zdjęte panele zostaną przeniesione w inne miejsce. Na działkę oddaloną od Gdańska o 40 km.

Jest taka możliwość, żeby instalacje fotowoltaiczną w innym miejscu ustawić, a będzie pracowała na rzecz Bazyliki - mówi RMF FM ks. Ludwik Kowalski. Część paneli już zdemontowano, pozostałe znikną do końca października przyszłego roku. Wtedy nastąpi demontaż w całości - zapewnia ksiądz. Parafia zamierza skorzystać z przepisów o tzw. prosumencie wirtualnym.

Instalacja do tej pory miała przynosić, według deklaracji proboszcza, do 40 tys. zł oszczędności rocznie. Tłumacząc decyzję o zamontowaniu paneli na dachu bazyliki ksiądz odwoływał się do apeli papieża Franciszka, który postulował prowadzenie bardziej ekologicznego stylu życia.

Zainspirował mnie papież Franciszek, w jednej ze swoich encyklik, do korzystania ze słońca, wiatru, z energii odnawialnej, a nie z paliw kopalnych, z węgla czy innych źródeł, które wiążą się z utratą zdrowia - tłumaczył proboszcz.

Część sąsiadów nawet nie wie, że na dachu bazyliki pojawiły się panele. Ci, którzy wiedzą, nie kryją oburzenia.

To jest zabytek, więc powinno to być w jakiś sposób chronione - mówi student, który mieszka w okolicy kościoła. Nie po to tworzy się przepisy, żeby je łamać - dodaje mężczyzna, który przechodził obok bazyliki.

"Postęp techniczny w zakresie OZE stawiać będzie przed służbami ochrony zabytków nowe merytoryczne wyzwania, jednakże każde proponowane rozwiązanie powinno w pierwszej kolejności być oceniane przez pryzmat wartości i bezpieczeństwa zabytku" - czytamy w wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z maja 2023 roku zacytowane na stronie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.