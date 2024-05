W piątek, 10 maja w godzinach wieczornych zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej, al. Havla i ul. Włoszakowickiej w Gdańsku. Ma to usprawnić dojazd z centrum miasta do dzielnicy Ujeścisko - Łostowice oraz w kierunku obwodnicy Trójmiasta - informuje Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

Lewoskręt na newralgicznym skrzyżowaniu / GZDIZ /

Rozwiązanie to zostanie wprowadzone testowo. Kierowcy będą mogli skręcić z al. Armii Krajowej w lewo w al. Havla z dwóch pasów, a nie jak do tej pory tylko z jednego.

Zatory drogowe na al. Armii Krajowej w godzinach szczytu komunikacyjnego sięgają zazwyczaj estakady w ciągu al. Sikorskiego. Wynika to z tego, że duża liczba kierowców skręca w lewo. Nie wszystkie pojazdy mogą zmieścić się na pasie do skrętu, część z nich czeka na taką możliwość na pasie do jazdy na wprost, co blokuje kierowców zmierzających w kierunku obwodnicy - wyjaśnia Konrad Marciński z Gdańskiego Zarząd Dróg i Zieleni.

Jeżeli rozwiązanie to skutecznie poprawi płynność ruchu, obowiązywać będzie na stałe - zapowiedział.

Do wprowadzonych zmian dostosowane zostanie oprogramowanie sygnalizacji świetlnej. Ponieważ mają one charakter tymczasowy, nowe oznakowanie poziomowe wymalowane zostanie kolorem żółtym.

Inżynierowie ruchu GZDiZ na bieżąco będą analizować, czy takie rozwiązanie wpłynie na zmniejszenie zatorów drogowych, poprawę bezpieczeństwa i płynność ruchu na sąsiednich ulicach.