Nie powinien w ogóle siadać za kierownicę, ale zignorował zakaz wydany przez sąd. W Darłowie policjanci dwa razy tego samego dnia zatrzymali 32-latka.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ok. g. 17.00 dzielnicowi zatrzymali do kontroli kierowcę renault. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych wyszło na jaw, że sąd orzekł wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów do 2031 roku.

Policjanci, po wykonanych czynnościach, zwolnili mężczyznę, ale poinformowali go, że popełnił przestępstwo, zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Zaledwie pięć godzin później policyjny patrol zatrzymał mężczyznę na innej ulicy w Darłowie. Funkcjonariusze skojarzyli, że kierowca to nikt inny, jak zatrzymany wcześniej 32-latek.

Mężczyzna wkrótce odpowie nie tylko za niestosowanie się do sądowego zakazu, ale również za rażące lekceważenie przepisów prawa, co może mieć wpływ na wymiar kary - poinformowała asp. szt. Kinga Warczak z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.