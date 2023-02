Działalność Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej zainaugurowano w środę w Szczecinie. Nowa komórka powstała w strukturach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i ma walczyć m.in. z nielegalnym składowaniem odpadów i ich transgranicznym przemieszczaniem.

Sprzęt, jakim dysponuje Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej / Marcin Bielecki / PAP

To już dziewiąty taki wydział w kraju. Zwiększyliśmy wykrywalność przestępstw przeciwko środowisku, podwyższyliśmy kary tak, by nikt nie czuł się bezkarny. To realne działania, które konsekwentnie podejmuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - mówił sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba.

Nowa komórka ma poprawić skuteczność działań zwalczających ze zwalczaniem szeroko pojętej przestępczości środowiskowej w województwie zachodniopomorskim. Jej otwarcie jest kluczowe ze względu na ryzyko nielegalnego przewozu odpadów z Niemiec. Połączona wiedza i doświadczenie inspektorów ochrony środowiska oraz byłych funkcjonariuszy służb dają gwarancję wysokiej skuteczności naszych działań - powiedziała p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Magda Gosk.

Zachodniopomorski wojewódzki inspektor ochrony środowiska Marek Chabior mówił, że największym problemem są nielegalne składowiska, a wykrycie sprawców jest często bardzo trudne. Mamy problemy z firmami zajmującymi się gospodarką odpadami. Są firmy, które współpracują z innymi firmami z Polski, gdzie badamy przepływy odpadów - wyjaśnił Chabior.

Wydziały Zwalczania Przestępczości Środowiskowej działają już w Opolu, Katowicach, Zielonej Górze, Poznaniu, Kielcach, Białymstoku, Gdańsku i we Wrocławiu.