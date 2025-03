Młodzi i trochę starsi, uczniowie, studenci, także ci z Uniwersytetu Trzeciego Wieku ruszają w tym tygodniu w las. W Szczecinie wystartował Tydzień Czystego Lasu. W akcji chodzi o to, by posprzątać śmieci, jakie zalegają wśród drzew, a jest ich niestety coraz więcej.

Tony śmieci do zebrania czekają w lasach na terenie Szczecina. / Aneta Łuczkowska / RMF FM - reporter

Tydzień Czystego Lasu to inicjatywa pracowników Lasów Miejskich. Problem śmieci w lasach niestety narasta. Widzimy to nie tylko my, ale również mieszkańcy, którzy spędzają w lesie wolny czas. Dlatego zaproponowaliśmy im wspólne działanie, aby miejsce, na którym wszystkim nam zależy, nie utonęło pod stosami śmieci - mówi Krzysztof Matuszak, kierownik Lasów Miejskich Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.

Zorganizowane grupy będą sprzątały tereny Lasów Miejskich po obu stronach Odry. Do udziału w akcji zgłosili się m.in. słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, studenci Uniwersytetu Szczecińskiego, uczniowie Szkoły Podstawowej na Głębokim, młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Św. Brata Alberta, z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka oraz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, a także członkowie Stowarzyszenia Kocham Kijewo. Ekipy sprzątające odwiedzą m.in. okolice jeziora Szmaragdowego, Park Leśny Klęskowo, Park Leśny Dąbie, tereny otaczające Jezioro Głębokie, tereny leśne przy osiedlu Skolwin i Las Arkoński.

Lasy Miejskie ZUK zapewniają uczestnikom rękawiczki, worki na śmieci oraz odbiór zebranych odpadów. Każdy dzień pracy zakończy wspólne ognisko.

Niestety, nawet regularne powtarzanie takich akcji nic nie da, jeśli inni będą w lasach śmiecili. Dlatego niezmiennie powtarzamy wszystkim osobom odwiedzającym lasy podstawową zasadę: przyniosłeś pełne - zabierz puste. Taka prosta rzecz, a może całkowicie odmienić naszą leśną rzeczywistość. Dla zapominalskich ustawimy w lesie kilkadziesiąt tablic z tym właśnie hasłem - dodaje Krzysztof Matuszak.

Tylko w ubiegłym roku z terenu Lasów Miejskich w ramach bieżącego utrzymania wywieziono prawie 300 ton odpadów, dla porównania w 2019 było to niespełna 170 ton. Utylizacja wyrzuconych w lesie śmieci kosztowała w ubiegłym roku Lasy Miejskie ponad 600 tys. zł.