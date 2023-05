W piątek wieczorem kierowców w Szczecinie czekają zmiany w rejonie ulic Dworcowej i Nowej. To ważne zmiany dla tych, którzy będą musieli dostać się na dworzec PKP. Pasażerowie linii 61 i 87 także muszą być czujni, ponieważ nastąpi zmiana lokalizacji przystanku "Plac Tobrucki". Ma to związek z kolejnym etapem prac związanych z "Torową rewolucją".

Zmiany czekają dojeżdżających w rejon dworca PKP. / ZDiTM Szczecin /

W piątek w godzinach wieczornych wprowadzony zostanie kolejny etap czasowej organizacji ruchu w związku z przebudową torowisk tramwajowych koło dworca PKP. W ramach tej części wykonywane będą prace związane z przebudową układu drogowego i torowego na ul. Dworcowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Nową do skrzyżowania z ul. Korzeniowskiego, na ul. Nowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Owocową do skrzyżowania z ul. Dworcową oraz na ul. Świętego Ducha od skrzyżowania z ul. Dworcową do ul. Nowej.

Od piątku zmiany w rejonie dworca PKP w Szczecinie. / ZDiTM Szczecin /

W związku z kolejną fazą prac na torowisku wprowadzone zostaną zmiany dla kierowców. Na ulicy Owocowej od skrzyżowania z ul. Księcia Świętopełka do ul. Nowej, na ul. Świętego Ducha od skrzyżowania z ul. Dworcową do ul. Nowej oraz na ul. Nowej i ul Dworcowej na odcinku od ul. Owocowej do ul. Korzeniowskiego wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy.

Kierowcy jadący od ul. 3 Maja będą mogli dojechać Dworcową tylko do ulicy Korzeniowskiego. Na ulicy Owocowej, po wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego przybędzie miejsc parkingowych.

Od soboty nastąpi zmiana lokalizacji przystanku "Plac Tobrucki" w kierunku Bramy Portowej. Autobusy linii 61 i 87 zatrzymywać się będą na przystanku zlokalizowanym w ciągu ul. Dworcowej przy skrzyżowaniu z ul. Rybacką.