Karatecy zjeżdżają się do Szczecina. Widowiskowe Mistrzostwa Świata Karate WKA odbędą się w ten weekend w Netto Arenie. Na czterech matach rywalizować będzie niemal 500 zawodników z 26 krajów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

To szczególnie cenna inicjatywa, bo Szczecin ma mocne tradycje uprawiania sportów walki. Poza tym imprezy, podczas których można spotkać mistrzów to najlepsza okazja do zachęcenia młodych ludzi do uprawiania sportu, a na tym bardzo nam zależy - powiedział Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta Szczecina.

Całe wydarzenie rozpocznie się na Wałach Chrobrego. Tam odbędzie się szereg wydarzeń towarzyszących: weryfikacja i ważenie w Hotelu Focus, a seminaria sędziowskie i techniczne w sali Politechniki Morskiej. Ceremonia Otwarcia imprezy odbędzie się w piątek, 16 września, początek o godz. 19:00 w Netto Arenie.

Jedną z największych atrakcji Mistrzostw Świata WKA będzie Międzynarodowa Gala Karate "UKF 5 & UKF Finals", która odbędzie się w Netto Arenie 17 września o godz. 20:30. W walce wieczoru zmierzą się Krystian Patalas (Polska) i Kamil Hejmanowski (Anglia).

Organizatorem imprezy jest szczeciński Klub Karate Bushikan, z ramienia Polskiego Zjednoczenia Karate. Prezesem obu jest 5-krotny Mistrz Świata i 10-krotny Mistrz Europy Paweł Bombolewski, Honorowy Ambasador Szczecina.

To szczególne wydarzenie, największa impreza sportowa w tym roku w naszym mieście. Ranga mistrzostw świata i liczba uczestników mówią same za siebie. Cieszymy się, bo to świetna okazja do promowania Szczecina na świecie - podsumował Paweł Bombolewski, organizator Mistrzostw Świata Karate WKA Szczecin 2022.