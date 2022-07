​Pokazy, koncerty i wyjątkowe wydarzenia będą towarzyszyć oficjalnemu rozpoczęciu działalności zmodernizowanego Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec w Szczecinie. Wydarzenia te odbędą się od 29 lipca do 1 sierpnia - podaje portal szczecin.naszemiasto.pl.

Amfiteatr im. Heleny Majdaniec w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

W piątek 29 lipca, od 15.00 przy jeziorze Rusałka otwarta będzie strefa familijna, tam przygotowano atrakcje na wodzie (m.in. aktywności na deskach SUP czy wielkie, nadmuchiwane, przezroczyste kule, w których będzie można chodzić, skakać i biegać po wodzie).

Na polanie odbędzie się COME WITH US FESTIVAL - niezależny festiwal łączący różne formy kultury nowoczesnej, od muzyki i tańca, przez instalację, street art, po visual art.

17.30 Otwarcie bram

18:30 - 21.00 Koncerty (Dj Człowiek, Duxius, Parasoul)

21:20 Specjalny tort

21:40 Pokaz iluminacji

21:50 Lorem Ipsum Show - widowisko muzyczne

Na koncercie w Amfiteatrze w ramach Lorem Ipsum Show wystąpią: Maja Koterba, Ala Kruk, Edyta Rogowska, Marta Uszko, Magdalena Wrani Stachowska, Łukasz Drapała, Olek Różanek, Damian Rybicki, Konrad Słoka, Damian Ukeje.

W sobotę 30 lipca 2022 o 11.30 nastąpi odsłonięcie rzeźby Heleny Majdaniec, patronki Teatru Letniego w Szczecinie przy tarasie Teatru Letniego. Tam będzie można obejrzeć wystawę poświęconą Helenie Majdaniec. O 12.15 na tarasie Teatru Letniego zaplanowano spotkanie autorskie z Rafałem Podrazą, autorem książek poświęconych życiu i twórczości Heleny Majdaniec. Od 12.00 działać będzie przy jeziorze Rusałka strefa familijna i atrakcje na wodzie.

11.30 Otwarcie bram

12:00 Koncert zespołu Arfik

13:00 koncert Chóru Kameralnego ZUT w Szczecinie pod dyrekcją prof. Iwony Wiśniewskiej-Salamon

14:00 Koncerty szczecińskich zespołów: Sklep z Ptasimi Piórami, Los Cafe, Retro Gitary, Rock Starsi, Chango)

19:00 Koncert zespołu After Blues i goście: Basia Włodarczyk i Jacek Rudnicki

20:00 Koncert finałowy z piosenkami Heleny Majdaniec "Było tak już raz" według pomysłu i reżyserii Krzysztofa Baranowskiego

21:30 Specjalny pokaz iluminacji

Podczas finałowego koncertu z okazji otwarcia Amfiteatru wystąpią: Joanna Prykowska z zespołu Anieli, Magda Wilento, Kasia Buja, Olek Różanek, Michał Grobelny i Lilit Minasya.

W niedzielę 31 lipca o 12.00 zaplanowano atrakcje sceniczne dla najmłodszych (Zagadki o Szczecinie, Jaka to melodia - turniej rodzinny odgadywanie piosenek z bajek i seriali, pokaz iluzjonisty, występ dziecięcej grupy tanecznej, występ Roberta Narwojsza, spektakl "Szalona Pippi")

17.00 Potańcówka na deskach Teatru Letniego