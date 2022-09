​Nawet do połowy listopada potrwa naprawa Elektrociepłowni Szczecin. Do końca września usunięta ma być z kolei usterka w drugiej ze szczecińskich ciepłowni - na Pomorzanach. Problemy z dostawą ciepła mogą być odczuwalne, gdy ruszy sezon grzewczy, nie działają bowiem dwie największe elektrociepłownie w mieście.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do awarii w obu elektrociepłowniach doszło pod koniec sierpnia. PGE, do której należą oba obiekty poinformowała, że usterkę w Elektrociepłowni Pomorzany usunie do 28 września. Ponowne uruchomienie Elektrociepłowni Szczecin zajmie więcej czasu. Ma to nastąpić dopiero 11 listopada.

O ile przed sezonem grzewczym usterki to nie wielki problem, o tyle lepiej mieć nadzieję na ciepłą jesień.

W związku z tymi awariami w PGE jeszcze tych problemów nie odczuwamy. Komplikacje mogą zacząć się w momencie rozpoczęcia się sezonu grzewczego - mówi Ewa Chmielewska ze Szczecińskiej Energetyki Cieplnej. SEC odpowiada w Szczecinie za dystrybucję ciepłej wody i ciepłe kaloryfery.

Pracujemy nad różnymi scenariuszami, jak poradzić sobie z tą sytuacją i jak zadbać o bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców - dodaje Ewa Chmielewska.

Nie pierwszy raz szczecińskie elektrociepłownie psują się

W ciągu dwóch ostatnich zim dochodziło już do awarii w obiekcie na Pomorzanach i to mimo przeprowadzonej tam wartej ponad 200 milionów złotych modernizacji. Letnia modernizacja prowadzona jest też w obu elektrociepłowniach od czerwca.