To ostatni dzwonek, by w Szczecinie ubiegać się o wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej lub o przyznanie opieki wytchnieniowej. Wnioski jeszcze przez kilka dni przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Co ważne - nadal są wolne miejsca w obu programach.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie mogą skorzystać z pomocy w ramach dwóch programów: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" oraz "Opieka wytchnieniowa". Wsparcia udzielają w Szczecinie: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i organizacje pozarządowe. Celem programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" jest wsparcie osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Wsparcie asystenta może polegać m. in. na wykonywaniu czynności dnia codziennego, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z miejsc kultury, dojazdach do placówek oświatowych lub innych miejsc - mówi Maciej Homis, rzecznik miasta ds. opieki społecznej. Wsparciem asystenta mogą zostać objęte dzieci z niepełnosprawnościami do 16. roku życia oraz osoby dorosłe legitymujące się odpowiednim orzeczeniem. Wsparciem zostanie objętych maksymalnie 115 osób. Wnioski można składać w do dnia 26 maja 2023 roku. Program "Opieka wytchnieniowa" kierowany jest do opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub opiekunów osób dorosłych posiadających odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Usługi opieki wytchnieniowej mają odciążyć członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki tej pomocy osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek, relaks, osobisty rozwój czy załatwienie niezbędnych spraw. Usługi mogą być świadczenie w formie pobytu dziennego lub całodobowego - mówi Maciej Homis. Pomocą zostanie objętych maksymalnie 78 osób. Wnioski można składać do dnia 29 maja 2023 roku. Wnioski o objęcie wsparciem w ramach obydwu programów można złożyć osobiście w Dziale Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością MOPR przy ul. Abramowskiego 19 w Szczecinie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30; elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Abramowskiego 19, 71-104 Szczecin.