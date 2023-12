Są obiekty, gdzie wolnych miejsc już nie ma, w innych zostały ostatnie wolne pokoje. W tym roku sylwestra nad morzem spędzi - według szacunków - 100 tys. turystów. Nadmorskie kurorty kuszą atrakcjami, a branża cieszy się z największego obłożenia od lat. Jak się okazuje tegoroczny grudzień jest dla hoteli lepszy niż niektóre tygodnie wakacji.

Plaża w Świnoujściu zimą / Shutterstock

Rośnie zainteresowanie zimową turystyką nad Bałtykiem. Obłożenie na święta w nadmorskich hotelach sięgało 70 proc., a na Nowy Rok i Sylwestra nawet 100 proc. Bałtyk staje się kurortem całorocznym, co zwiastuje, że sytuacja turystyki na Pomorzu Zachodnim jest dobra, a turyści nawet w święta, gdy chcą uciec z domowych pieleszy, to coraz częściej wybierają właśnie Bałtyk - mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Grudzień dobry dla całej branży

Turystyka nadmorska nad Bałtykiem w ostatnich latach rozwija się dynamicznie, choć wiele zależy np. od pogody czy atrakcyjności konkretnych kurortów. W tym roku możemy powiedzieć, że grudzień jest miesiącem zaskakująco dobrym dla całej branży.

Z naszych informacji wynika jasno i wyraźnie, że grudzień w tym roku był dla turystyki dużo lepszy niż wiele innych miesięcy w roku. Turystyka na Pomorzu Zachodnim staje się coraz bardziej całoroczna, co udowadnia, że nasza infrastruktura też przyciąga i magnesem na turystów z całej Polski przestały być już tylko i wyłącznie kąpiele w Bałtyku - mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Kurorty przygotowały dla turystów ofertę. W Świnoujściu miejski sylwester odbędzie się na plaży. W Międzyzdrojach obchody startują już w piątek, będzie wystawiona tam przy Alei Gwiazd balia z lodem, sauna, jacuzzi i komora kriogeniczna. Atrakcje szykuje też Kołobrzeg. Na wybrzeże przyjedzie w tym czasie ponad 100 tysięcy gości - mówi Piotr Piwowarczyk ze Świnoujskiej Organizacji Turystycznej.

Niektóre hotele już dawno prowadziły rezerwacje na czas Świąt i Nowego Roku. Inne tradycyjnie zdecydowały, że czas zimowy to czas zawieszenia działalności.

Świnoujście, Kołobrzeg, Międzyzdroje zimą tętnią życiem

Szacujemy, że obecnie na turystycznym rynku nadmorskim działa obecnie ponad połowa hoteli. Na pewno działają największe hotele oraz apartamenty na wynajem. Na zawieszenie działania na zimę decydują się zwykle pensjonaty średniej wielkości zlokalizowane poza głównym szlakiem turystycznym. Świnoujście, Kołobrzeg czy Międzyzdroje zimą tętnią życiem, mniej otwartych hoteli i pensjonatów mamy w Dziwnowie, Rewalu, Pobierowie czy innych miejscowościach - dodaje Hanna Mojsiuk.

Niektórzy właściciele obiektów mówią wręcz, że mają większe obłożenie w grudniu niż w niektóre tygodnie wakacji, które w tym roku były deszczowe i kapryśne. Przedstawiciele sektora turystycznego przyznają, że sytuacja na rynku jest obecnie zmienna, ale wiele wskazuje na to, że grudzień 2023 będzie lepszy niż grudzień 2022.

To jest bardzo niecodzienna sytuacja. Od 15 listopada do 15 grudnia ruch w hotelach był wręcz śladowy. W ostatnich dniach za to zainteresowanie gigantycznie wzrosło. Świąteczny weekend i tydzień po nim mamy właściwie wyprzedany. Sprzedaż imprezy sylwestrowej to jest ok. 70 proc., ale na pewno po świętach pojawią się kolejne zamówienia. Liczba rezerwacji na I kwartał roku 2024 jest o ponad 20 proc. wyższa niż przed rokiem - mówi Magdalena Ziętek, dyrektor generalny w hotelu Dune Beach Resort w Mielnie.

Rekordowe półrocze na rynku wynajmu

To był najlepszy grudzień od lat, jeżeli chodzi o wynajem apartamentów nad morzem. Obłożenie jest rekordowe, bo turyści chcą spędzać zimę nad morzem coraz częściej, a nie wszystkie hotele są czynne, stąd wybór najbardziej ekonomicznej opcji, a taką jest właśnie wynajem apartamentu - przyznaje Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości. Półrocze dla rynku wynajmów jest rekordowe. Dobre były nie tylko wakacje, ale i bardzo ciepły październik. Słabszy był właściwie tylko listopad. Widzimy wyraźnie, że inwestorzy otwierają się na rynek inwestycyjny pod kątem wynajmów, bo zapotrzebowanie turystów rośnie i coraz bardziej przestaje być zależne od pory roku - dodaje Mirosław Król.

Wzrost zainteresowania turystyką zimową w opinii ekspertów to także poprawa nastrojów konsumenckich.

Inflacja spadła, więc po miesiącach oszczędzania, w grudniu decydujemy się na większe wydatki. Mowa zarówno o zakupach przedświątecznych jak i wyjazdach turystycznych. Nad morzem jest tej jesieni zdecydowanie bardziej tłoczno. Zimą może być podobnie - mówi prof. Justyna Osuch-Mallet, rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.