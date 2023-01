​Przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego pacjent trafi do poradni prehabilitacyjnej, czyli pod opiekę specjalistów, którzy przygotują go do ciężkiej i najczęściej długotrwałej terapii. Poradnia prehabilitacyjna zostanie otwarta już 30 stycznia w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii. To pierwsza tego typu placówka na Pomorzu Zachodnim.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Prehabilitacja to kompleksowe, wielokierunkowe przygotowanie pacjenta do leczenia onkologicznego. Jej głównym celem jest doprowadzenie pacjenta do jak najlepszego stanu zdrowia przed planowaną trudną i mocno obciążającą terapią onkologiczną - podaje portal gs24.pl. Adrian Sikorski, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przekazał, że dzięki kompleksowej prehabilitacji można zwiększyć szanse pacjenta na szybszy powrót do zdrowia, zminimalizować ryzyko powikłań i poprawić tolerancję leczenia. Prehabilitacja pacjentów onkologicznych opiera się o cztery filary: na aktywności fizycznej, eliminacji nałogów, właściwym żywieniu i wsparciu psychologicznym. I właśnie w tych czterech obszarach będą pracować z pacjentami specjaliści ZCO, zanim jeszcze ich podopieczni rozpoczną leczenie. W skład zespołu prehabilitacyjnego wchodzą: dietetyk kliniczny, psycholog i fizjoterapeuta. Każdemu pacjentowi, który trafi do Poradni Prehabilitacyjnej zostanie dobrany indywidualny program ćwiczeń z uwzględnieniem rozpoznania, aktualnego stanu fizycznego oraz ograniczeń wynikających z chorób współistniejących. Poradnia prehabilitacyjna w Zachodniopomorskim Centrum Onkologicznym ruszy już w poniedziałek (30 stycznia). Zobacz również: Znów ktoś strzelał do tramwaju w Szczecinie? Analiza ekspertów gotowa

