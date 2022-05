Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu i w Szczecinku wzięli udział w nagraniach do sportu edukacyjnego o bezpieczeństwie nad wodą. Razem z nimi w filmie pojawią się medalistki igrzysk olimpijskich w kajakarstwie z Tokio.

Właśnie zakończyły się trwające w sumie cztery dni nagrania do spotu edukacyjnego, który będzie przypominał o bezpiecznych zachowaniach nad wodą. Nakręcony wspólnie przez funkcjonariuszy z Komendy Głównej Policji i Komendy Powiatowej Policji w Wałczu oraz w Szczecinku film to apel o rozwagę i stosowanie się do obowiązujących przepisów dotyczących bezpiecznego przebywania na wakacjach, podczas korzystania z kąpielisk.

Ciekawostką jest udział w spocie medalistek z igrzysk olimpijskich w Tokio z 2020 roku w kajakarstwie: Justyny Iskrzyckiej, Anny Puławskiej, Karoliny Naja i Heleny Wiśniewskiej. Film zostanie udostępniony na stronach internetowych jednostek. Będzie również prezentowany podczas spotkań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą.

W przygotowanie filmu zaangażowali się: podkom. Mariusz Kurczyk KGP, podkom. Antoni Rzeczkowski KGP, st. sierż. Tomasz Lis KGP, Artur Orliński KGP oraz z KPP Wałcz nadkom. Tomasz Kniat, asp. Beata Budzyń, sierż. szt. Marek Bednarski, sierż., Patryk Nęcka, post. Daria Lipka, post. Łukasz Medoliński i KPP Szczecinek- sierż. Łukasz Gębski, sierż. Damian Warchol.

Scenerię do filmu stanowiła urokliwa zieleń i tereny Centralnego Ośrodka Sportu i Przygotowań Olimpijskich "Bukowina" w Wałczu.