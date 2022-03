Pogoń Szczecin włącza się w pomoc Ukrainie i jej mieszkańcom, poszkodowanym wywołaną przez Putina wojną. Klub namawia kibiców, aby nie przychodzili na mecz z Radomiakiem z pustymi rękoma, tylko przynieśli ze sobą dary i zostawili go w namiocie VIP. W trakcie meczu będzie prowadzona również zbiórka pieniędzy.

Miejsce, gdzie można przynosić dary dla Ukrainy. / Pogoń Szczecin /

Jak informuje biuro prasowe Pogoni, przed meczem z Radomiakiem Radom prowadzona będzie zbiórka artykułów najpilniejszej na ten moment potrzeby. Szczecińska drużyna spotkanie rozegra u siebie w najbliższy piątek.

Co jest potrzebne? Przede wszystkim środki opatrunkowe i sprzęt do udzielania pierwszej pomocy rannym. W tym gąbki hemostatyczne (Celox, Tachosil), jałowe gaziki, gaza, jałowe opatrunki, stazy (opaski) hemostatyczne, płyny odkażające np. Octenisept, Betadyna, maść z antybiotykami, bandaże zwykłe i elastyczne, plastry, leki miejscowo-znieczulające, antybiotyki, rurki intubacyjne, szwy chirurgiczne, jałowe rękawiczki, strzykawki, igły i wenflony, aparaty do przetaczania płynów infuzyjnych i do pobierania krwi u dawców, płyny elektrolitowe, leki przeciwbólowe, uspokajające i przeciwwymiotne, maści, opatrunki i spraye na oparzenia, antybiotyki w sprayu i narzędzia chirurgiczne.

Potrzebne są też dziecięce foteliki samochodowe.

Produkty z listy można dostarczać do wskazanego punktu już od dziś. Te dostarczone do jutra, wyjadą na granicę już pierwszym konwojem, jaki drużyna chce wysłać jutrzejszym granatowo-bordowym konwojem. Dary przyniesione później i w dniu meczu będą dostarczone kolejnym transportem.

Jak mówi rzecznik Pogoni Krzysztof Ufland, klub wykorzysta własną flotę samochodową, by dostarczyć zebrane artykuły i produkty na granicę polsko-ukraińską. W drodze powrotną zabierze ze sobą również ludzi, którzy w tej chwili migrują z Ukrainy do Polski i potrzebują transportu.

W związku z tym Pogoń poszukuje kierowców-wolontariuszy z prawem jazdy kategorii "B", gotowych wyruszyć w środę 2 marca około g. 18 spod klubu mikrobusami Toyota Proace Verso. Powrót do Szczecina jest planowany w sobotę, więc osoby wyjeżdżające nie zdążą wrócić na piątkowy mecz Portowców z Radomiakiem Radom. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu +48 508 631 788. Tam też należy zgłosić chęć wyjazdu. Klub zapewni kierowcom wyżywienie i nocleg na czas przejazdu - mówi Krzysztof Ufland.

Pogoń Szczecin uruchamia rachunek bankowy "Pomoc Ukrainie", na który można przekazywać darowizny dla Ukraińców. Wszystkie zebrane w ten sposób środki zostaną przekazane Związkowi Ukraińców w Polsce, oddział w Szczecinie. Numer rachunku: 75 1600 1462 1079 8522 6000 0003.

Chcesz nieść pomoc razem z nami? Masz wolne ręce albo trochę wolnego czasu? Skontaktuj się z koordynatorem akcji pomocowej ze strony Pogoni Szczecin (Łukasz, nr tel. +48 508 631 788) i ustal, w jaki sposób możesz pomóc. Zakres potrzeb jest bardzo szeroki, istnieje np. możliwość przygotowania ciepłych posiłków dla wolontariuszy, którzy od wczesnych godzin porannych do godzin nocnych pracują na rzecz poszkodowanych Ukraińców.