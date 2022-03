Alarmy przeciwlotnicze m.in. w Kijowie, a także w Równem, Tarnopolu, na Wołyniu, w Dnieprze i Kramatorsku, a także w obwodzie chmielnickim. Do obwodu czernihowskiego na północy Ukrainy weszły białoruskie wojska. Co najmniej dwie osoby zginęły, a ok 20 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na centrum Charkowa. W obwodzie sumskim odbyła się pierwsza wymiana jeńców. "Jesteśmy silni, jesteśmy Ukraińcami. (...) Chcemy, żeby nasze dzieci mogły żyć - to chyba uczciwe marzenie" - mówił w czasie łączenia wideo z Parlamentem Europejskim prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Najnowsze informacje, zdjęcia i filmy dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Browary pod Kijowem po nocnym ostrzale ukraińskich obiektów wojskowych przez Rosjan. / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W SKRÓCIE

15:48

Szef lokalnej administracji obwodowej Dmytro Żywycki na Telegramie opublikował nagrania z wymiany jeńców w obwodzie sumskim.

15:36

"Wznieśmy razem wołanie: nigdy więcej wojny, nigdy więcej zgiełku broni. Nigdy więcej cierpienia" - to kolejny apel papieża Franciszka opublikowany na Twitterze.



15:32

Cytat Wszystkie rosyjskie zbrodnie na Ukrainie są dokumentowane; zrobimy tak, by wszyscy, którzy wydają rozkazy, zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Putin połamał sobie zęby na Ukrainie, ale jeszcze się nie złamał, dlatego ciągle szuka dla siebie rozwiązania wojskowego. oświadczył w minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba

15:29

Alarmy przeciwlotnicze ogłoszono między innymi w Kijowie, a także w Równem, Tarnopolu, na Wołyniu i w obwodzie chmielnickim w zachodniej części Ukrainy - poinformował portal Suspilne.

Oprócz tego alarmy przeciwlotnicze rozległy się w Dnieprze (środkowy wschód kraju) i w Kramatorsku w obwodzie donieckim.

15:20

Atak rakietowy na dzielnicę mieszkalną w Charkowie. "Szpital został zniszczony, są zabici i ranni" - informuje NEXTA.

15:10

"Odbyła się pierwsza wymiana jeńców w obwodzie sumskim" - przekazał szef sumskiej administracji obwodowej na Ukrainie Dmytro Żywycki. "Wymieniliśmy naszych pięciu żołnierzy obrony terytorialnej na jednego rosyjskiego oficera policji wojskowej" - oznajmił.

15:04

Firma Adidas, jeden z największych w świecie producentów sprzętu sportowego, zawiesza współpracę Rosyjską Federacją Piłki Nożnej z powodu inwazji tego kraju na Ukrainę - poinformowano w komunikacie.

14:59

Służby ukraińskie ostrzegają przed planowanymi atakami na Kijów - takie groźby płyną z rosyjskiego ministerstwa obrony. Według ukraińskich sił zbrojnych, celem mają być przede wszystkim obiekty Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Centrum Operacji Informacyjno-Psychologicznych w Kijowie.

14:55

"Na moje polecenie, wydane w poniedziałek, polska prokuratura wszczęła śledztwo w związku ze zbrodnią wojny napastniczej, której ofiarą padła Ukraina" - przekazał Zbigniew Ziobro minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

14:44

Tak wyglądają Browary koło Kijowa po rosyjskim ostrzale.

14:40

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz ponownie zaapelował do rosyjskiego przywódcy Władimira Putina o zaprzestanie agresji na Ukrainę, zapowiedział też kolejne sankcje - podaje agencja dpa.

14:34

Ukraina prosi Chiny o pomoc w zakończeniu wojny. Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba zwrócił się w rozmowie telefonicznej do ministra spraw zagranicznych Chin, by Pekin użył swoich wpływów w Moskwie, aby zatrzymać agresję Rosji.

14:32

Ze stolicy Dolnego Śląska wyjechał w kierunku Przemyśla pociąg humanitarny Kolei Dolnośląskich. W drodze powrotnej umożliwi przejazd uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy.

Wysyłamy skład, który może zabrać 300 osób, ale nie wykluczamy, że będzie ich więcej - mówił wicemarszałek województwa Krzysztof Maj.

14:29

Rosjanie, którzy przebywają w ukraińskiej strefie czarnobylskiej po jej zajęciu przez rosyjskie wojsko, doznają napromieniowania i w przyszłości będą cierpieć na choroby onkologiczne - pisze ukraiński koncern Enerhoatom.

14:28

Mieszkańcy miasta Kupjansk w obwodzie charkowskim na Ukrainie, którego władze porozumiały się z wojskami rosyjskimi o poddaniu miasta, wyszli na protest - podała agencja Ukrinform. Rosjanie rozpędzili manifestantów strzałami w powietrze i granatami dymnymi.

Ukrinform powołuje się na nagranie wideo, opublikowane na komunikatorze Telegram przez dziennikarza Andrija Caplijenkę: https://t.me/Tsaplienko/1406. Widać na nim, jak ludzie szturmują rosyjskie pojazdy, krzyczą, by Rosjanie odeszli. "To nie wasze ulice, nie wasze miasto!" - wołają. Koło budynku rady miejskiej wzniesiono ukraińską flagę narodową.

14:25

Kilkudziesięciu dyplomatów Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i USA zbojkotowało przemówienie szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa.

14:20

"Rosyjscy okupanci przygotowują się do rozpoczęcia w najbliższym czasie operacji informacyjno-psychologicznej na dużą skalę" - ostrzega minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow i sztab generalny tamtejszej armii. Chodzi o maksymalne zakłócenie kanałów komunikacji na Ukrainie lub - jeśli to się uda - czasowe ich wyłączenie.

14:18

Zniszczone mieszkanie w Wasylkowie.

14:15

Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) wykluczyła zawodników z Rosji oraz Białorusi z zawodów do końca sezonu 2021/22. To reakcja na rosyjską napaść militarną, również z terytorium Białorusi, na Ukrainę.

13:50

Rosja tymczasowo zablokuje ucieczkę zagranicznych inwestorów z rosyjskich aktywów. W tej sprawie przygotowywany jest już specjalny dekret - poinformował premier Michaił Miszustin na posiedzeniu rządu w sprawie działań wspierających gospodarkę w związku z sankcjami nałożonymi przez Zachód w reakcji na rosyjską inwazję w Ukrainie.

13:43

Zniszczenia w miejscowości Browary koło Kijowa / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

Tak wygląda krajobraz po rosyjskim ostrzale miejscowości Browary koło Kijowa.

Zniszczenia w Browarach / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

13:37

Każdy uchodźca, który pojawi się na granicy polsko-ukraińskiej do Polski będzie przyjęty. Obecnie ta liczba Ukraińców szukających schronienia w Polsce sięga 400 tys. - powiedział polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Zgodnie z danymi, którymi dysponujemy, przedstawiciele 125 krajów przybyli do Polski, oczywiście dominują Ukraińcy. Każdy, kto w trosce o swoje życie i zdrowie przekracza polską granicę, będzie przyjęty, będzie zaopiekowany, zapewnione zostaną mu zarówno pożywienie jak i schronienie, dach nad głową i kontakt - jeśli chodzi o osoby nieukraińskiego pochodzenia - z własnymi służbami konsularnymi - oświadczył.

My w Polsce jesteśmy obecnie przygotowani na to, liczymy się z możliwością powiększenia liczymy uchodźców z Ukrainy aż do miliona. Co będziemy później, będziemy się na tym wspólnie z naszymi ukraińskimi gośćmi zastanawiać - powiedział szef polskiego MSZ.



13:30

Agencje publikują dramatyczne zdjęcia zniszczeń po dzisiejszym rosyjskim ataku na centrum Charkowa.

13:15

Jesteśmy silni, jesteśmy Ukraińcami. Chcemy, żeby nasze dzieci mogły żyć. To chyba uczciwe marzenie - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który wygłosił przemówienie w Parlamencie Europejskim za pośrednictwem połączenia wideo. Kiedy skończył, w PE rozległa się burza oklasków.

13:10

Brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss powiedziała, że Rosja na Ukrainie "łamie prawa człowieka na skalę przemysłową" oraz stała się "światowym pariasem".

12:59

Będę chciała wprowadzić zakaz wizyt dla jakichkolwiek przedstawicieli Kremla w Parlamencie Europejskim - przekazała przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola podczas debaty w europarlamencie.

12:41

Amerykański aktor i reżyser Sean Penn z bliska przygląda się dramatycznej sytuacji na Ukrainie. Artysta w ostatnich dniach przebywał tam w związku z pracami nad filmem dokumentalnym o rosyjskiej inwazji. W poniedziałkowy wieczór Penn poinformował, że pieszo zmierza w stronę polskiej granicy. Organizacja charytatywna założona przez aktora podała, że pomaga uchodźcom z Ukrainy, którzy przybywają do Polski.

12:31

W ciągu sześciu dni od początku rosyjskiej inwazji do państw ościennych uciekło z Ukrainy ponad 660 tys. uchodźców - poinformowało biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).



12:24

Kolejne filmy pokazujące nieuzbrojonych Ukraińców próbujących powstrzymać rosyjskie wojska. Mieszkańcy Kupiańska w obwodzie charkowskim ruszyli na samochód.

12:21

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża oraz Międzynarodowa Federacja Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca zaapelowały o pomoc finansową w wysokości 273 mln dolarów, aby zapewnić żywność, wodę i schronienie milionom ludzi na Ukrainie, gdzie sytuacja humanitarna "gwałtownie się pogarsza", a także zapewnić pomoc ukraińskim uchodźcom.

12:18

W Melitopolu, w obwodzie zaporoskim w południowo-wschodniej części Ukrainy część rakiety armii rosyjskiej uderzyła w prywatny dom. Tak wygląda teraz budynek:

12:10

Mieszkańcy Charkowa wyszli na zniszczony przez Rosjan plac podziękować za rosyjską "pomoc". Krzyczą: "Spójrz, co zrobiłeś!", "Idi na ch..j".

11:44

Przedstawiciele administracji USA poinformowali kongresmenów, że spodziewają się drugiej fali wojsk rosyjskich, które mogą przełamać opór Ukraińców - podała telewizja CNN. Spodziewane jest też oblężenie Kijowa i krwawe walki miejskie. Obawy dotyczą również stanu mentalnego Putina.

11:25

Komendant Główny Polskiej Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk zwrócił się do Sekretarza Generalnego Interpolu Jürgena Stocka z wnioskiem o wykluczenie Federacji Rosyjskiej z członkostwa w tej organizacji.

11:17

W szpitalach w Ukrainie zaczyna brakować tlenu - alarmuje BBC. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), kłopoty z tlenem w Ukrainie powodowane są trudnościami z jego dostawą i produkcją, ale wyczerpują się też jego zasoby. BBC News informuje, że podejmowane są próby ratunkowego dostarczenia tlenu z zagranicy, głównie poprzez terytorium Polski.

11:08

Portal "Ukraińska Prawda" podał, że otrzymał nazwiska, numery służbowe i miejsce służby 120 tysięcy żołnierzy uczestniczących w ofensywie rosyjskiej na Ukrainie.

"Ukraińska Prawda" informuje, że otrzymała tę listę od Ośrodka Strategii Obronnych w Kijowie, ten zaś uzyskał ją "z wiarygodnych źródeł".

11:05

500 plus dla ukraińskich rodzin i otwarcie rynku pracy dla Ukraińców zapowiada Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

W specustawie będzie określona krótka ścieżka. Ta osoba, która przekroczyła granicę od 24 lutego, będzie miała pieczątkę, która uprawnia do legalnego pobytu w Polsce. Będzie miała wtedy prawo także do korzystania ze świadczeń - tłumaczyła minister Marlena Maląg.

11:00

Serwis YouTube poinformował, że zablokował ze skutkiem natychmiastowym w całej Europie kanały powiązane z prokremlowskimi mediami rosyjskimi RT (Russia Today) i Sputnik. Powodem jest sytuacja na Ukrainie.

"Nasze zespoły nadal monitorują sytuację przez całą dobę, aby podejmować szybkie działania" - przekazał rzecznik YouTube'a.

10:54

Wojska białoruskie wkroczyły w rejon Czernihowa. Potwierdził to publicznie rzecznik WOT Witalij Kyryłow. Taką informacje na swoich kanałach w internecie podaje też Rada Najwyższa Ukrainy.

10:44

Rosyjska agresja na Ukrainę oraz zachodnie sankcje doprowadziły w Rosji do bezprecedensowego wzrostu zapotrzebowania na gotówkę - poinformowało PKO Research. Od 24 lutego Rosjanie najprawdopodobniej wypłacili ok. 1,8 bln rubli, czyli ok. 18 mld dol. - dodano.

10:42

W Łodzi rozpoczęło się po godz. 10.30 spotkanie ministrów spraw zagranicznych Trójkąta Weimarskiego - Polski, Niemiec i Francji. Temat jest tylko jeden: agresja Rosji na Ukrainę.

W spotkaniu uczestniczą: szef polskiego MSZ Zbigniew Rau, minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock oraz szef francuskiej dyplomacji Jean-Yves Le Drian.

10:40

Białoruski serwis NEXTA opublikował nagranie, pokazujące zestrzelenie dwóch rosyjskich helikopterów



10:31

Białoruski lider Alaksandr Łukaszenka oświadczył, że jego kraj nie zamierza przyłączyć się do rosyjskich operacji militarnych na Ukrainie - podała agencja Reutera.

Łukaszenka zaprzeczył także słowom władz w Kijowie, iż wojska rosyjskie atakują Ukrainę również z terytorium Białorusi.

10:26

PKP Intercity na wniosek Ministerstwa Infrastruktury będzie uruchamiać dodatkowe pociągi humanitarne na trasie Przemyśl - Mościska, które zawiozą na Ukrainę produkty z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - podał przewoźnik. Pierwszy pociąg wyjechał z Przemyśla w poniedziałek po południu.

10:15

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma wystąpić we wtorek podczas nadzwyczajnej sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim - poinformowały źródła unijne. Początek posiedzenia, w którym udział wezmą także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zaplanowano na godz. 12:30.



10:14

Co najmniej dwie osoby zginęły, a ok. 20 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na centrum Charkowa. Rosjanie ostrzelali miasto rakietami Grad i pociskami manewrującymi. Trwa akcja ratunkowa, pod gruzami zrujnowanych budynków są ludzie - przekazały służby ds. sytuacji nadzwyczajnych Ukrainy.

W wyniku ostrzału częściowo zrujnowano siedzibę obwodowej administracji państwowej i przyległe budynki.



10:09

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg przybył do bazy lotniczej w Łasku, gdzie będzie rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą.

10:05

Rosyjski samolot Ił-76, który nad ranem wleciał w polską przestrzeń powietrzną, miał zgodę służb w Warszawie. Przypomnijmy - w związku z inwazją na Ukrainę przestrzeń powietrzna jest zamknięta dla wszystkich rosyjskich samolotów.

10:00

Anonymous ruszył w sieci z nową akcją, która ma uświadomić Rosjanom, co robi Putin na Ukrainie. Rosjanie zdani są jedynie na kremlowską propagandę w mediach. Karmieni są informacjami, że na Ukrainie rządzą naziści, a Rosjanie są tam po to, żeby przywrócić Ukraińcom wolność.

Jak dołączyć do akcji? szczegóły znajdziecie w artykule poniżej. Przygotowaliśmy dla Was wzór komentarza do wklejenia w wersji angielskiej.