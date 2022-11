​Tama została przerwana na systemie zalewowym w okolicy miejscowości Łobez w Zachodniopomorskiem. Woda podmyła okoliczną drogę wojewódzką, kilka gospodarstw zostało zalanych. Informację o zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Woda z okolicznych stawów zalała drogę / Gorąca Linia RMF FM

Strażacy przed godziną 16 dostali informację o przerwaniu tamy na systemie zalewowym w okolicy miejscowości Łobez. Woda podmyła drogę wojewódzką 151, która jest całkowicie zablokowana.

Na terenie komendy powiatowej straży pożarnej został powołany sztab kryzysowy.

Pięć okolicznych gospodarstw domowych zostało zalanych, woda dostała się do piwnic. Nie ma jednak osób poszkodowanych, nie potrzebna była też ewakuacja. Na miejscu pracują strażacy, którzy odpompowują wodę.

W okolicy nie było deszczu, dlatego to nie przez czynniki pogodowe doszło do incydentu. Najprawdopodobniej bobry wybudowały tamę na pobliskim akwenie, przez co doszło do spiętrzenia wody, która przelała się przez tamy stworzone przez człowieka.