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Plaża w Mielnie zrobiła się fioletowa. Wyjaśniamy, skąd wzięło się to niezwykłe zjawisko

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 5 października (14:33)

Bałtyk potrafi zaskoczyć – tym razem dosłownie „namalował” na plaży w Mielnie bordowo-fioletowe smugi. Skąd wzięła się ta nietypowa anomalia w kurorcie w woj. zachodniopomorskim, czy jest bezpieczna dla ludzi i psów oraz dlaczego trzeba się spieszyć, by ją zobaczyć?

Plaża w Mielnie zrobiła się fioletowa. Wyjaśniamy, skąd wzięło się to niezwykłe zjawisko
Fioletowy piasek na jednym z odcinków plaży w Mielnie (foto: Piotr Kowala) /PAP
  • Na plaży w Mielnie pojawiły się bordowo-fioletowe smugi.
  • Są spowodowane nagromadzeniem minerałów z grupy krzemianów.
  • Jest to zjawisko krótkotrwałe, które najczęściej występuje po sztormach.
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Plaża w Mielnie, popularnym nadmorskim kurorcie w województwie zachodniopomorskim, na odcinku około kilometra zabarwiła się w odcieniach fioletu i bordo, tworząc niezwykły, niemal bajkowy krajobraz. Kolor piasku przypomina lawendę lub jagody.

Fioletowy piasek w Mielnie. Skąd ten niezwykły kolor?

Za fioletową barwę piasku odpowiadają minerały z grupy krzemianów, głównie granaty i magnetyty. Minerały te są bogate w żelazo i występują naturalnie w osadach morskich, jednak tylko w określonych warunkach atmosferycznych i geologicznych pojawiają się na powierzchni plaży w tak dużych ilościach. Ich nagromadzenie jest efektem działania fal morskich oraz silnych wiatrów, które wywiewają z powierzchni lżejszy piasek, pozostawiając na wierzchu cięższe, bogate w żelazo ziarna

Fale i wiatr dosłownie „malują” z tych minerałów bordowo-fioletowe smugi, które układają się wzdłuż linii brzegowej, tworząc niepowtarzalny wzór.

Czy wejście na fioletowy piasek jest bezpieczne?

Według specjalistów pojawienie się takich minerałów na środkowym wybrzeżu Bałtyku zdarza się najczęściej po silnych sztormach. To właśnie wtedy woda i wiatr intensywnie mieszają warstwy piasku, wydobywając na powierzchnię bogate w żelazo krzemiany. 

 

Eksperci ostrzegają, że to zjawisko może być bardzo krótkotrwałe. Jeśli ktoś chce zobaczyć fioletowy piasek na plaży w Mielnie, powinien się spieszyć. 

Tych, którzy wybiorą się tam na spacer z psem, uspokajamy, że obecność granatów i magnetytów w piasku nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi czy zwierząt. To naturalne minerały, które od wieków występują w osadach morskich na całym świecie. 


Źródło: RMF24
Tagi: Mielno fioletowy piasek
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