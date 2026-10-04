Niezwykły widok na najsuchszym miejscu Ziemi. Pustynia nagle utonęła w kwiatach

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Niewiarygodna metamorfoza na najsuchszym obszarze Ziemi. Po rekordowych opadach deszczu wywołanych przez El Niño, surowa i brunatna dotąd pustynia Atakama w Chile zamieniła się w gigantyczne, tętniące życiem morze kwiatów. Eksperci i turyści mówią o najbardziej spektakularnym zjawisku od dekad. Natura obudziła do życia ponad 200 gatunków roślin.

El Niño budzi Atakamę. Skąd wziął się deszcz na najsuchszej pustyni?

Pustynia Atakama, uznawana za najsuchszą pustynię na Ziemi, w tym roku przeszła niezwykłą metamorfozę. Skalne, brunatne wydmy, które przez większość roku tworzą surowy, niemal księżycowy krajobraz, zostały pokryte kolorowym kobiercem dzikich kwiatów. To efekt wyjątkowo obfitych opadów, które przyniosło zjawisko pogodowe El Niño.

Między lipcem a sierpniem Chile odnotowało rekordowe ilości deszczu – w niektórych miejscach zanotowano nawet 190 milimetrów opadów, co jest wartością - jak podkreśla César Pizarro, kierownik sekcji ochrony bioróżnorodności w CONAF Atakama - „nigdy wcześniej nieodnotowaną”.

Nadciąga ekstremalne El Nino. Prognozy wskazują na 451 tys. zgonów w ciągu sześciu miesięcy Naukowcy szacują, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy upały związane z El Niño mogą doprowadzić do około 451 tys. dodatkowych zgonów na całym świecie. Najbardziej zagrożone są kraje tropikalne, m.in. Nigeria, Indonezja, Sudan, Indie i Brazylia.…

Eksplozja życia w Chile. Ponad 200 gatunków roślin na pustyni

Dzięki dużej ilości wody miliony nasion i cebulek, które przez dekady pozostawały ukryte pod powierzchnią ziemi, wykiełkowały i zakwitły. Efektem jest prawdziwy spektakl przyrody, podczas którego na obszarze około 17 000 kilometrów kwadratowych pojawiło się ponad 200 gatunków roślin. Kolorowy kobierzec rozpościera się od wybrzeża po horyzont, odmieniając dotychczasowy, surowy krajobraz Atakamy.

Według ekspertów może to być najbardziej efektowne kwitnienie od 1997 roku. Są wzgórza i pasma górskie, na których od 30 czy 40 lat nie widywano ani zieleni, ani kwiatów – zauważa César Pizarro w rozmowie z AFP.

Turystyczny hit. Cały świat chce zobaczyć kwitnącą Atakamę

Fenomen kwitnącej pustyni nie uszedł uwadze turystów. Do północnego Chile przybywają zarówno mieszkańcy kraju, jak i goście z zagranicy, by na własne oczy zobaczyć to niezwykłe zjawisko.