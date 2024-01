Jeśli każdy mieszkaniec Szczecina kupi w sklepie butelkę wody, powstanie góra śmieci ważąca aż 4 tony. W światowym dniu bez plastikowych opakowań Zakład Wodociągów i Kanalizacji namawia, by tego nieekologicznego materiału stosować jak najmniej i z wody w jednorazowych butelkach przerzucić się na bidony i kranówkę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Opakowania z tworzyw sztucznych rozkładają się wiele lat i zanieczyszczają nasza planetę. Wybór opakowań wielokrotnego użytku to nie tylko oszczędność, ale także dbanie o środowisko. W Szczecinie żyje blisko 400 tysięcy ludzi, jeśli połowa mieszkańców naszego miasta kupi zaledwie jedną butelkę wody dziennie do środowiska wprowadzamy 4000 kg plastiku każdego dnia - wylicza Hanna Pieczyńska, rzeczniczka ZWiK.

Kranówka najlepszą alternatywą

Najlepszą alternatywą dla wód butelkowanych jest kranówka. Szklanka, bidon i inne pojemniki wielorazowego użytku pozwalają na eliminację uciążliwego plastiku. Ale nie tylko. Przynosi to wymierne oszczędności.

Matematyka jest nieubłagana. W Szczecinie płacimy 6,12 gr za metr sześcienny czyli 1000 litrów wody. Na rynku za te sama kwotę kupimy 3 butelki wody - mówi Hanna Pieczyńska.

Za kranówką przemawia też jej skład. Wyniki badań wody z miejskiego wodociągu można znaleźć na stronie ZWiK. Skład mineralny naszej wody jest lepszy niż wielu popularnych wód źródlanych i mineralnych. Dla przykładu jeden z producentów podaje wartość 213 mg/l substancji mineralnych, a to dwukrotnie mniej niż w naszych ujęciach - tłumaczy Hanna Pieczyńska.

Woda z kranu smaczna i bezpieczna

Blisko 90 proc. wody dostarczanej do Szczecina pochodzi z Miedwia, które jest 5. co do wielkości jeziorem w Polsce. Czerpnia usytuowana jest na zachodnim brzegu, 255 m od linii brzegowej, na głębokości 16-18m od lustra wody. Dwoma rurociągami o średnicy 1200 mm wpływa ona do komór pompowni przez sita mechaniczne zatrzymujące duże części stałe - muszle, ryby, rośliny. Woda dalej przekazywana jest do stacji uzdatniania wody oddalonej o 2,5 km od pompowni.

W Stacji Uzdatniania Wody odbywa się cały szereg różnych procedur i procesów, aby woda w kranach była najwyższej jakości. To, co płynie do Szczecina nie ustępuje jakością wodom butelkowanym.

Wszystko pod kontrolą

Po tych procesach, które w naszym opisie zostały mocno uproszczone, woda jest kierowana do dwóch zbiorników ruchowych o pojemności 5 tys. m sześc. każdy. Ze zbiorników woda wypływa grawitacyjnie do Szczecina oddalonego o 32 km od Miedwia. Odbywa się to poprzez dwie magistrale wodociągowe - pierwszą o średnicy 1200 mm i drugą o średnicy 700 mm. Pierwszy rurociąg biegnie do zbiorników ZPW Pomorzany, skąd woda po powtórnej dezynfekcji tłoczona jest do lewobrzeżnej sieci wodociągowej miasta. Rurociąg drugi biegnie do pompowni wody w Kijewie, gdzie woda kierowana jest do zaopatrzenia prawobrzeżnej części Szczecina.

Woda podlega ciągłej kontroli. Przy ujęciu mieści się laboratorium, w który codziennie badane są parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne wody surowej, następnie w poszczególnych fazach produkcji, a na końcu sprawdzana jest woda czysta. Codziennie badanych jest 26 parametrów, pełna analiza miesięczna to ponad 60 analiz.