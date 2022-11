25 pacjentów, którzy przez wpłatę na rzecz Fundacji Pomocy Transplantologii uzyskali korzystniejsze warunki leczenia usłyszało zarzuty. Chodzi o śledztwo wyłączone z postępowania dotyczącego marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.

W sprawie występuje 25 osób, którym prokurator przedstawił zarzuty wręczenia korzyści majątkowej. Są to pacjenci, którzy poprzez wpłatę na rzecz Fundacji Pomocy Transplantologii uzyskali korzystniejsze warunki leczenia - powiedział rzecznik Prokuratury Regionalnej w Szczecinie Marcin Lorenc.

Trzech lekarzy związanych z fundacją jest natomiast podejrzanych o to, że działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, przyjmowali wpłaty, "które w istocie stanowiły łapówkę" w zamian za załatwienie korzystniejszych warunków leczenia.

Prok. Lorenc wyjaśnił, że pacjenci, wpłacając pozornie dobrowolną kwotę na rzecz fundacji byli bardzo szybko operowani, nie musieli czekać w kolejce.

Rzecznik zaznaczył, że prokurator dysponuje zeznaniami innych pacjentów, którzy "potwierdzili wpłaty" na rzecz fundacji, "jednakże z uwagi na ich postawę, na ujawnienie wszelkich okoliczności związanych z tymi wpłatami, skorzystali z klauzuli bezkarności".

Prokuratura chce, by zarzuty usłyszał marszałek Senatu Tomasz Grodzki

Jak informowała Prokuratura Regionalna w Szczecinie, śledztwo dotyczy m.in. "podejrzenia podejmowania czynności, które mogły udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z oszustw oraz korzyści majątkowych przyjmowanych w związku z pełnieniem funkcji publicznych, poprzez przyjmowanie tych środków na rzecz Fundacji Pomocy Transplantologii w Szczecinie pod pozorem dobrowolnych wpłat na cele statutowe fundacji, w ramach mechanizmu polegającego na wprowadzaniu pacjentów szczecińskiego szpitala w błąd co do odpłatności za zabiegi chirurgiczne, które były finansowane przez NFZ oraz przyjmowania korzyści majątkowych za skrócenie terminu przyjęcia do szpitala". Łączna suma uzyskanych w ten sposób korzyści przekroczyła, według śledczych, 1,5 mln zł.

Materiały tej sprawy wyłączono ze śledztwa, w którym Prokuratura Regionalna w Szczecinie chce przedstawić zarzuty "przyjmowania korzyści majątkowych od pacjentów lub ich bliskich Tomaszowi Grodzkiemu w okresie, gdy był dyrektorem w Specjalistycznym Szpitalu im prof. Sokołowskiego w Szczecinie i ordynatorem tamtejszego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej".

"W marcu 2021 r. skierowano do Senatu wniosek o uchylenie Tomaszowi Grodzkiemu immunitetu, uzupełniając go w grudniu 2021 r." - wskazała prokuratura.

18 maja 2022 r. Senat nie zgodził się na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka Izby Wyższej.

O sprawie poinformował pierwszy w poniedziałek "Głos Szczeciński".