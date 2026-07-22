Dramat rodzinny w Chojnie. 20-latek aresztowany za zabójstwo matki i próbę zabójstwa babci

W środę Sąd Rejonowy w Gryfinie (Zachodniopomorskie) przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 20-letniego mieszkańca Chojny.
Wcześniej mężczyzna usłyszał zarzuty zabójstwa swojej matki oraz usiłowania zabójstwa babci.
Sąd ocenił, że prawdopodobieństwo popełnienia przestępstw przez podejrzanego jest duże i zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu do 18 października - poinformował rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie, Michał Tomala
Sędzia podkreślił, że podejrzany otrzymał obrońcę z urzędu, a przy podejmowaniu decyzji o areszcie sąd wziął pod uwagę m.in. zagrożenie wysoką karą, możliwość matactwa oraz ucieczki.
Kulisy policyjnej obławy
Do tragedii doszło w poniedziałek rano w jednym z domów jednorodzinnych w Chojnie. Na miejscu funkcjonariusze znaleźli ciało 46-letniej kobiety.
Ranna babcia podejrzanego została przewieziona do szpitala. Rozpoczęła się natychmiastowa obława, w której wykorzystano psy tropiące oraz drony.
20-latek został zatrzymany około godziny 13:00 tego samego dnia.
We wtorek w Prokuraturze Rejonowej w Chojnie mężczyzna usłyszał zarzuty.
Za zarzucane czyny – zabójstwo oraz usiłowanie zabójstwa – 20-latkowi grozi kara od 10 lat pozbawienia wolności do dożywocia.