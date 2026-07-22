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Dramat rodzinny w Chojnie. 20-latek aresztowany za zabójstwo matki i próbę zabójstwa babci

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 22 lipca (12:09)

Sąd Rejonowy w Gryfinie (Zachodniopomorskie) zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 20-latka podejrzanego o zabójstwo matki i usiłowanie zabójstwa babci. Do tragedii doszło w Chojnie, a zatrzymanie młodego mężczyzny poprzedziła policyjna obława z użyciem psów tropiących i dronów

Dramat rodzinny w Chojnie. 20-latek aresztowany za zabójstwo matki i próbę zabójstwa babci
Zdjęcie poglądowe /Shutterstock

W środę Sąd Rejonowy w Gryfinie (Zachodniopomorskie) przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 20-letniego mieszkańca Chojny. 

Wcześniej mężczyzna usłyszał zarzuty zabójstwa swojej matki oraz usiłowania zabójstwa babci. 


Sąd ocenił, że prawdopodobieństwo popełnienia przestępstw przez podejrzanego jest duże i zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu do 18 października - poinformował rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie, Michał Tomala

Sędzia podkreślił, że podejrzany otrzymał obrońcę z urzędu, a przy podejmowaniu decyzji o areszcie sąd wziął pod uwagę m.in. zagrożenie wysoką karą, możliwość matactwa oraz ucieczki.

Kulisy policyjnej obławy

Do tragedii doszło w poniedziałek rano w jednym z domów jednorodzinnych w Chojnie. Na miejscu funkcjonariusze znaleźli ciało 46-letniej kobiety. 

Ranna babcia podejrzanego została przewieziona do szpitala. Rozpoczęła się natychmiastowa obława, w której wykorzystano psy tropiące oraz drony. 

20-latek został zatrzymany około godziny 13:00 tego samego dnia.

We wtorek w Prokuraturze Rejonowej w Chojnie mężczyzna usłyszał zarzuty. 

Za zarzucane czyny – zabójstwo oraz usiłowanie zabójstwa – 20-latkowi grozi kara od 10 lat pozbawienia wolności do dożywocia. 

Źródło: RMF24/PAP

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