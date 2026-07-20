Zabójstwo kobiety w Chojnie. O zbrodnię podejrzewany jest jej 19-letni syn

RMF24

Do zabójstwa kobiety doszło w Chojnie w powiecie gryfickim w Zachodniopomorskiem. Sprawcą jest prawdopodobnie jej 19-letni syn. Jak ustalił reporter RMF FM, do tragedii miało dojść na tle nieporozumień rodzinnych. 19-latek został zatrzymany. Informację, którą dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM potwierdziły nam służby.

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w Chojnie w powiecie gryfickim.

Doszło tam do zabójstwa kobiety. Policja poszukiwała sprawcy, którym prawdopodobnie jest jej 19-letni syn.

Młody mężczyzna został już zatrzymany.

Jak ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada, do tragedii miało dojść na tle nieporozumień rodzinnych.

Intensywne poszukiwania i zatrzymanie

Ciało kobiety znaleziono w poniedziałek około godziny 10. 19-latka udało się zatrzymać w niecałe trzy godziny później.

W akcji udział brali policjanci z pionu prewencji, psy tropiące, a teren z powietrza patrolowały drony.

Poszukiwania wsparli też funkcjonariusze ze Szczecina.

Sprawą zajmie się teraz Prokuratura Rejonowa w Gryfinie.