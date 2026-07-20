Zabójstwo kobiety w Chojnie. O zbrodnię podejrzewany jest jej 19-letni syn

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w Chojnie w powiecie gryfickim.
Doszło tam do zabójstwa kobiety. Policja poszukiwała sprawcy, którym prawdopodobnie jest jej 19-letni syn.
Młody mężczyzna został już zatrzymany.
Jak ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada, do tragedii miało dojść na tle nieporozumień rodzinnych.
Intensywne poszukiwania i zatrzymanie
Ciało kobiety znaleziono w poniedziałek około godziny 10. 19-latka udało się zatrzymać w niecałe trzy godziny później.
W akcji udział brali policjanci z pionu prewencji, psy tropiące, a teren z powietrza patrolowały drony.
Poszukiwania wsparli też funkcjonariusze ze Szczecina.
Sprawą zajmie się teraz Prokuratura Rejonowa w Gryfinie.