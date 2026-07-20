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Zabójstwo kobiety w Chojnie. O zbrodnię podejrzewany jest jej 19-letni syn

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 20 lipca (13:03)

Do zabójstwa kobiety doszło w Chojnie w powiecie gryfickim w Zachodniopomorskiem. Sprawcą jest prawdopodobnie jej 19-letni syn. Jak ustalił reporter RMF FM, do tragedii miało dojść na tle nieporozumień rodzinnych. 19-latek został zatrzymany. Informację, którą dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM potwierdziły nam służby.

Zabójstwo kobiety w Chojnie. O zbrodnię podejrzewany jest jej 19-letni syn
Zdjęcie /Shutterstock

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w Chojnie w powiecie gryfickim. 

Doszło tam do zabójstwa kobiety. Policja poszukiwała sprawcy, którym prawdopodobnie jest jej 19-letni syn. 

Młody mężczyzna został już zatrzymany. 

Jak ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada, do tragedii miało dojść na tle nieporozumień rodzinnych.

Intensywne poszukiwania i zatrzymanie

Ciało kobiety znaleziono w poniedziałek około godziny 10. 19-latka udało się zatrzymać w niecałe trzy godziny później. 

Ladowanie posta z Facebooka...

 

W akcji udział brali policjanci z pionu prewencji, psy tropiące, a teren z powietrza patrolowały drony. 

Poszukiwania wsparli też funkcjonariusze ze Szczecina. 

Sprawą zajmie się teraz Prokuratura Rejonowa w Gryfinie.

 

Źródło: RMF FM
Tagi: zabójstwo

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