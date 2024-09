Woda z kranów w miejscowościach położonych nad Odrą jest czysta i zdatna do spożycia - uspokajają pracownicy Wodociągów Zachodniopomorskich. Wczoraj do mieszkańców regionu trafiły alerty RCB o zakazie wykorzystywania wody z Odry do picia. Spółki wodociągowe są zasypywane pytaniami co z kranówką.

/ Aneta Łuczkowska / RMF FM

Reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska tłumaczy, że mieszkańcy nie mają się czego obawiać. Woda w kranach jest po pierwsze na bieżąco badana, po drugie nie jest czerpana z Odry.

W Gozdowicach, Bielinku, Piasku, gdzie przechodzi fala kulminacyjna, woda pochodzi ze zlokalizowanych przy rzece studni głębinowych i nie jest zanieczyszczona, ale jak powiedział dziennikarce RMF FM Łukasz Szeląg ze spółki Wodociągi Zachodniopomorskie, gotowy jest plan B.

W przypadku wystąpienia zagrożenia dla jakości wody, będzie ona do mieszkańców dostarczana beczkowozami. One są gotowe, żeby wszystkim mieszkańcom zapewnić na bieżąco wodę - tłumaczy.

W Szczecinie także nie ma zastrzeżeń do jakości wody z kranów, trafia tam ona z jeziora Miedwie, które nie ma połączenia z Odrą.

Odra w Gozdowicach i Bielinku opada, kulminacja fali zbliża się do Gryfina

Stany alarmowe na Odrze nadal są przekroczone o 50-90 cm, ale na południu woj. zachodniopomorskiego woda powoli opada.

W poniedziałek po godz. 8 Odra w Gozdowicach (gm. Mieszkowice, pow. gryfiński) miała 552 cm, czyli 12 cm mniej niż w niedzielę. We wtorek poziom wody ma się obniżyć o kolejne kilkanaście centymetrów, a do piątku spaść poniżej stanu alarmowego, czyli 500 cm.

Dane ze stacji hydrologicznych IMGW pokazują, że kulminacja fali powodziowej przeszła już przez południową część woj. zachodniopomorskiego. W Bielinku (gm. Cedynia, pow. gryfiński) woda w Odrze również opada. W poniedziałek rano na wodowskazie było 638 cm. W niedzielę po południu 643 cm. Spadkowa tendencja jest wyraźna. Według prognoz IMGW we wtorek ma być poniżej 630 cm, a środę ok. 610 cm, w czwartek ok. 590 cm. Stan alarmowy w tym miejscu to 550 cm.

Kulminację fali powodziowej widać w Widuchowej, ok. 40 km na południe od Szczecina. Wodowskaz w poniedziałek rano pokazywał tam 652 cm, w niedzielę było ok. 30 cm mniej. Stan alarmowy w tym miejscu (650 cm) może się utrzymać do wtorku rano, a później woda będzie powoli opadała.

Szczyt fali powodziowej zbliża się do Gryfina. W poniedziałek rano wodowskaz pokazywał 573 cm, czyli o 3 cm przekroczony został stan ostrzegawczy. Stan alarmowy w tym miejscu to 600 cm. Od soboty poziom Odry podniósł się ok. pół metra, ale dalszych tak dużych wzrostów, wg analiz IMGW, już nie będzie.

Jak informował w weekend wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski, prognozy meteo i hydrologiczne są optymistyczne. Odra w Szczecinie być może nie przekroczy stanu alarmowego, który przy Moście Długim wynosi 600 cm. Stan ostrzegawczy to 570 cm. W poniedziałek rano wodowskaz pokazywał 533 cm.

Wojewoda podkreślał również, że przez całą dobę prowadzony jest monitoring wałów przeciwpowodziowych, które są patrolowane przez żołnierzy WOT i strażaków. Stan Odry i wałów kontrolowany jest również za pomocą dronów.