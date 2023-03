Wystawy Olafa Brzeskiego i Sławomira Rumiaka można oglądać już w Galerii Bielskiej BWA. "To oddzielne prezentacje artystów, których wzajemny wpływ na twórczość każdego z nich istnieje od dawna" - uważa kurator Agata Smalcerz.

Wystawy Olafa Brzeskiego i Sławomira Rumiaka to kolejne spotkanie, po niedawnej ekspozycji w bielskiej galerii Jerzego Nowosielskiego i Stanisława Niemczyka. Tym razem są to dwie oddzielne prezentacje w obu salach galerii, artystów, których wzajemny wpływ na twórczość każdego z nich istnieje od dawna. Problematykę ich najnowszych prac odnieść można do szerokiego spektrum, które rozciąga się w przestrzeni "między domem a kosmosem" - powiedziała kurator obu wystaw i szefowa galerii Agata Smalcerz.



Na wystawie Olafa Brzeskiego prezentowane są rzeźby i obiekty. Wystawa zatytułowana "Życzenie" już w warstwie ideowej zawiera myśli, które w jakiejś mierze dotyczą każdego z nas: pragnienia, aby dobrze działo się w domu, w rodzinie, w naszych prywatnych planach, a także na całym świecie, zarówno tym kształtowanym przez ludzi, jak i tym, na który człowiek nie ma wpływu. I choć niektóre życzenia artysty wydają się być mrzonkami - spełnienie ich byłoby równoznaczne ze stworzeniem świata idealnego - to jednak stawiają cel, do którego należy dążyć - powiedziała Agata Smalcerz.

Na wystawie Sławomira Rumiaka "Sens życia. Przegląd paranormalnych zjawisk społeczno-przyrodniczych dla dzieci i dorosłych" znajdują się prace łączące różne media - od rysunku, poprzez fotografię, wideo, elementy infografiki, do obiektów mobilnych z żywymi organizmami. Część prac powstała we współpracy z żoną Sławka, japońską designerką, Kanon Myokoin - powiedziała Smalcerz.



Olaf Brzeski ma 48 lat. Urodził się we Wrocławiu w 1975 roku. Studia ukończył na wydziale architektury Politechniki Wrocławskiej, a potem również na wydziale rzeźby wrocławskiej ASP. Jest autorem blisko 20 wystaw indywidualnych. Wystawiał w kraju i zagranicą.

Sławomir Rumiak ma 51 lat. Pochodzi z Bielska-Białej. Jest fotografem i artystą wizualnym. Ukończył katowicką filię ASP w Krakowie (1999). Uznanie przyniosły mu cykle fotograficzne, m.in. projekt Pret-a-Porter, na który złożyła się seria obrazów kobiet pełna odniesień zarówno do historii sztuki, jak i do skomercjalizowanego, uprzedmiotowionego wizerunku kobiety w kulturze masowej.

Wystawy zobaczyć można do 16 kwietnia.



Galeria Bielska BWA powstała w 1960 r. z inicjatywy lokalnego środowiska artystycznego. Od 1994 r. należy do samorządu Bielska-Białej.