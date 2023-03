Po niemal 40 latach łódzka publiczność zobaczy na rodzimej scenie I, II i IV część "Dziadów". Cykl dramatów Adama Mickiewicza w adaptacji i reżyserii Adama Sroki ma być "dziki, nowoczesny i poetycki". Premierę spektaklu widzowie obejrzą w sobotę na Dużej Scenie Teatru Jaracza w Łodzi.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W tym roku mija 200 lat od napisania przez Adama Mickiewicza drugiej oraz czwartej części "Dziadów", a także prawie czterdzieści od ostatniego wystawienia w Łodzi utworu narodowego wieszcza.



Mimo dwóch wieków od powstania dramatu, tekst Mickiewicza nadal jest aktualny i nieustannie reinterpretowany. Jak bowiem zwracają uwagę autorzy wielu adaptacji, traktuje on o sprawach uniwersalnych, aktualnych w każdej epoce i przez każdą epokę na swój sposób odczytywanych. "Dziady" to bowiem także opowieść o człowieku - jego namiętnościach, zwątpieniach, duszy, utarczkach ze światem i sobą samym.



Podjąłem się wyreżyserowania tzw. "młodych Dziadów" czyli części I, II i IV, które zostały napisane przez Mickiewicza najwcześniej. W spektaklu będziemy podążać za Gustawem, który dopiero wkracza w życie, buntuje się, przeżywa nieszczęśliwą miłość, szuka siebie - zapowiedział reżyser inscenizacji w Teatrze Jaracza w Łodzi Adam Sroka.



Artysta dodał, że spektakl w jego interpretacji ma nowoczesną formę. Twórcy spektaklu zapowiadają "Dziady" dzikie, nowoczesne i poetyckie, mówiące o młodości i buncie. Reżyser osadził akcję w głowie głównego bohatera kreując tym samym swoisty teatr wyobraźni.

Dramat zyskał dźwiękowo-muzyczny wymiar, a jego bohaterowie umieszczeni zostali we współczesności, co podkreśla nowoczesna scenografia i kostiumy zaprojektowane przez Magdalenę Kut. Całość dopełni muzyka skomponowana przez Marcina Pospieszalskiego.



Główną rolę w spektaklu zagra Ksawery Szlenkier, aktor znany szerokiej publiczności ze światowego hitu Netflixa - serialu "Into the Night" ("Kierunek: Noc"). Na scenie wystąpią także: Dorota Kiełkowicz, Anna Sarna, Robert Latusek, Radosław Osypiuk, Karol Puciaty, Andrzej Wichrowski, Marcin Włodarski oraz gościnnie Aleksandra Posielężna, Eliza Sondaj, Szymon Rząca i debiutujące studentki łódzkiej Szkoły Filmowej Sara Lityńska oraz Klaudia Kuźmińska.

Premiera już w sobotę

W następnym sezonie teatralnym Sroka ma wyreżyserować III część "Dziadów".



Najbardziej znana część dramatu wymaga osobnego potraktowania, dlatego postanowiliśmy, że powstanie drugi spektakl, który idealnie wpisze się w nadchodzący jubileusz 135-lecia naszej sceny - zapowiedział dyrektor Teatru Jaracza w Łodzi Michał Chorosiński.



Premiera "Dziadów" cz. I, II i IV na Dużej Scenie w sobotę o godz. 19. Kolejne spektakle będzie można oglądać w niedzielę oraz we wtorek i 20, 21, 23 kwietnia.