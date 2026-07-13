Wypadek w dniu otwarcia aquaparku. 15-latek przeszedł skomplikowaną operację

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Lekarze z Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach zoperowali 15-latka pacjenta, który doznał poważnego urazu kręgosłupa w aquaparku w Raciborzu. Do wypadku doszło w dniu otwarcia placówki.

Do wypadku doszło 27 czerwca, w dniu otwarcia aquaparku w Raciborzu. Jak przekazała PAP oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu Joanna Wiśniewska, zgłoszenie dotyczyło 15-latka, który miał wypadek na zjeżdżalni. Policja nie otrzymała innych zgłoszeń mogących wskazywać na nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem zjeżdżalni.

Jak wyglądała operacja 15-latka?

Jak informuje Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, 15-latek miał niestabilne złamanie drugiego kręgu lędźwiowego. Tego typu uraz, jeśli nie zostanie odpowiednio leczony, może prowadzić do uszkodzenia struktur nerwowych oraz trwałej deformacji kręgosłupa. Zabieg wykonano kilkanaście dni po zdarzeniu.

Podczas zabiegu lekarze zastosowali przezskórną stabilizację transpedikularną – małoinwazyjną metodę polegającą na wprowadzeniu implantów przez niewielkie nacięcia skóry, bez konieczności rozległego otwierania tkanek. Operację wykonano z wykorzystaniem śródoperacyjnego obrazowania 3D. Umożliwiło to precyzyjne umiejscowienie implantów oraz pełne nastawienie złamanego kręgu.

Nastolatek ma także złamaną miednicę

Według szpitala małoinwazyjna technika pozwala ograniczyć uraz operacyjny, zmniejszyć dolegliwości bólowe i skrócić okres rekonwalescencji. W najbliższych dniach ma rozpocząć się pionizacja oraz rehabilitacja 15-latka. Stabilizacja ma zapewnić optymalne warunki do zrostu złamanego kręgu oraz bezpieczny powrót pacjenta do sprawności.

Placówka poinformowała również, że nastolatek ma złamaną miednicę. Wydłuży to proces leczenia.