​Zderzenie tramwaju z samochodem osobowym na ulicy Warszawskiej w centrum Katowic. Ratownicy medyczni pomogli trzem osobom.

Tramwaje w Katowicach (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Wypadek w sercu Katowic spowodował utrudnienia w ruchu drogowym. Na ul. Warszawskiej tramwaj zderzył się z samochodem.

Jak informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek, z centrum przesiadkowego w Katowicach-Zawodziu w stronę rynku nie kursują tramwaje. Organizowana jest komunikacja zastępcza.

Trzy osoby, które w momencie wypadku były w aucie, znajdują się pod opieką ratowników medycznych.

Kpt. Rafał Gruszka z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, którego cytuje lokalny portal kato24.pl, przekazał, że służby zgłoszenie o wypadku otrzymały o godz. 13:52. Nasze zastępy przybyły na miejsce zdarzenia po 3-4 minutach od otrzymania zgłoszenia. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, uzyskali dostęp do trzech osób zakleszczonych w samochodzie osobowym, a następnie przekazali te osoby Zespołowi Ratownictwa Medycznego - poinformował strażak.