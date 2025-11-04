W Katowicach rozpoczął się marsz gwiaździsty związków zawodowych. Związkowcy manifestują w obronie przemysłu oraz miejsc pracy w regionie. Władze miasta oraz Zarząd Transportu Metropolitalnego ostrzegają przed poważnymi utrudnieniami w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej.

Manifestacja związkowców w Katowicach / Anna Kropaczek / RMF FM

Marsz gwiaździsty to manifestacja w obronie miejsc pracy i przemysłu na Śląsku i w Zagłębiu. Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, manifestujący wybrali trzy miejsca w różnych rejonach Katowic, z których równocześnie wyruszyły grupy związkowców. To okolice Spodka, dzielnica Załęże i Park Kościuszki.

Przemarszowi towarzyszył tumult bębnów, syren i trąbek, uczestnicy manifestacji odpalali petardy i race.

Po kilkudziesięciu minutach manifestujący dotarli przed Urząd Wojewódzki w Katowicach, gdzie zaplanowano wiec.

Na pl. Sejmu Śląskiego przy urzędzie, gdzie trwa demonstracja, jako pierwsza dotarła kolumna prowadzona od strony parku Kościuszki przez związki zawodowe Kadra, Sierpień 80 i OPZZ. Teren w tej części miasta zabezpiecza m.in. policyjny pododdział konny.

Pogarszająca się sytuacja w regionie

Związkowcy manifestują, by, jak mówi przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz, zwrócić uwagę na pogarszającą się sytuację całego przemysłu w regionie.

Dlaczego związkowcy zbierają się pod Urzędem Wojewódzkim? Bo tu pracuje wojewoda śląski, czyli przedstawiciel władzy centralnej. Jak dowiedział się reporter RMF FM Marcin Buczek, to jemu manifestujący zamierzają wręczyć petycję z postulatami.

Według Kolorza, z którym rozmawiał reporter RMF FM, problemów jest tyle, ile branż. Niepewność miejsc pracy dotyczy zarówno górników, jak i kolejarzy, hutników czy pracowników firm samochodowych. Dlatego m.in. ich przedstawiciele wychodzą dziś na ulice Katowic.

Jednej z grup, tej, która wyruszyła sprzed Spodka, towarzyszy reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Jak relacjonuje, grupa ta liczy kilka tysięcy osób i są to przedstawiciele różnych branż, ale głównie górnicy i hutnicy.

W ub. tygodniu katowicki urząd miasta informował, że według zgłoszenia organizatorów szacunkowa liczba uczestników może sięgnąć 10 tys. osób.

MPKS reaktywowany

Kolorz przypomniał jeszcze przed manifestacją, że organizatorem marszu jest Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego (MKPS) - reaktywowany po pięciu latach. Związkowcy przekonywali, że wznowili działalność MKPS, ponieważ ich celem jest obrona przemysłu i miejsc pracy na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. W ich ocenie, sytuacja przemysłu w regionie jest dramatyczna.

Bez względu na sympatie polityczne, zjednoczyliśmy się wszyscy razem. To pokazuje, jak poważna jest sytuacja. Znikają kolejne miejsca w motoryzacji. Przemysł hutniczy w Polsce przegrywa z zalewem importowanej stali z Chin i z Ukrainy. Umowa społeczna dotycząca transformacji górnictwa i regionu nie jest realizowana. Sytuacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest beznadziejna. W koksownictwie grozi nam utrata płynności finansowej. Walczymy o to, żeby Śląsk nie umarł - mówił Kolorz.

MKPS regionu śląsko-dąbrowskiego reaktywowano 13 października br. W skład komitetu wchodzą: Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych i Sierpień 80. Jako powód wznowienia działalności MKPS związkowcy wskazali pogarszającą się sytuację w przemyśle i brak zadowalających rezultatów rozmów z rządem na temat problemów hutnictwa i górnictwa. MKPS został utworzony w regionie w październiku 2012 r., a w marcu 2013 r. zorganizował strajk generalny, w którym wzięło udział 85 tys. pracowników z ok. 400 zakładów pracy. Działalność MKPS była wznawiana w styczniu 2015 r., a później we wrześniu 2020 r.

Problemy dla kierowców

Niedaleko Spodka, skąd wyruszyła jedna z grup, już są korki. Do wieczora w śródmieściu część ulic będzie zablokowana, obowiązywać będą też objazdy.

Problemy będą też mieć pasażerowie autobusów i tramwajów, które jeżdżą przez centrum. Podróżujący nimi będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo przez najbliższe godziny możliwe są zmiany tras czy ograniczanie kursów tam, gdzie maszerować będą demonstranci.