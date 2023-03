Duże utrudnienia czekają od jutra kierowców w Sosnowcu. Zamknięty zostanie wiadukt nad linią kolejową w ciągu ulicy Wojska Polskiego. Ma zostać wyburzony, w jego miejsce powstanie nowy. Prace zakończą się dopiero w połowie przyszłego roku.

Z utrudnieniami muszą liczyć się mieszkańcy kilku dzielnic Sosnowca. Ulicą Wojska Polskiego jeżdżą przede wszystkim mieszkańcy Niwki, Jęzora czy Dańdówki.

Zmierzając w kierunku Zagórza i dalej Dąbrowy Górniczej, najlepiej będzie pojechać drogą S1.

Ci, którzy jadą do centrum Sosnowca: proszę założyć dłuższy czas dojazdu. Trzeba liczyć co najmniej kwadrans do pół godziny więcej, przynajmniej w pierwszej fazie prac - mówi Rafał Łysy, rzecznik Urzędu Miasta w Sosnowcu.

Piesi będą mogli korzystać z kładki w rejonie przystanku kolejowego Sosnowiec Dańdówka.

W ramach przebudowy w miejsce obecnego wiaduktu powstanie nowy, stalowy z osobną częścią drogową i tramwajową, z miejscem na dwa tory. Będzie także miejsce na chodnik oraz brakujący fragment drogi rowerowej. Firma Himmel i Papesch Opole sp. z o.o. zakończyła już prace porządkowe i przygotowawcze wokół wiaduktu. Koszt inwestycji, która otrzymała dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych, to blisko 41 mln zł.

Prace będą prowadzone nad linią kolejową, którą tylko na krótko można wyłączyć z użytkowania.

Jak poinformował Urząd Miasta w Sosnowcu wykonawca robót budowlanych zapewni komunikację zastępczą do przewozu dzieci do Szkoły Podstawowej nr 13 (ul. Jedności) oraz Przedszkola Miejskiego nr 54 (ul. Kalinowa).

Z powodu prac przy ul. Wojska Polskiego zmienione zostaną trasy 10 linii komunikacji miejskiej. Co ważne na czas zamknięcia wiaduktu uruchomiona zostanie specjalna linia Z-26, która będzie kursować od ul. 1 Maja ulicami: Mikołajczyka, Jamesa Watta, Wojska Polskiego i Kalinową.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej

