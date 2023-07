Katowice czeka tymczasowa zmiana organizacji ruchu. Wszystko z powodu zbliżającego się wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. "Musimy się liczyć z pewnymi ograniczeniami w ruchu, których wprowadzenie jest konieczne dla bezpiecznego przeprowadzenia wyścigu w formule indywidualnej jazdy na czas" - informuje wiceprezydent Katowic, Waldemar Bojarun.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

3 sierpnia po raz kolejny ulicami Katowic przejedzie Tour de Pologne.

W dniu wyścigu przez cały dzień będą wyłączone z użytkowania parkingi w Strefie Kultury. Od godz. 9.00 planowane jest zamknięcie takich ulic, jak: Olimpijska, Góreckiego, Dobrowolskiego, Dudy Gracza, Warszawska, Szkolna, Moniuszki, Korfantego, aleja Roździeńskiego oraz od godz. 10.30 dodatkowo ulice 1 Maja, Bagienna, Magazynowa, Szopienicka, Gospodarcza, Zofii Nałkowskiej, Wyzwolenia, Krawczyka, Porcelanowa, Trzech Stawów, Francuska, Damrota. Pojawią się także tymczasowe znaki zakazu zatrzymywania. Kierowcy, którzy pozostawią swoje pojazdy na trasie muszą się liczyć z tym, że mogą one zostać odholowane na koszt właściciela.



Zamknięty dla ruchu pojazdów będzie również dojazd do Doliny Trzech Stawów pomiędzy ul. Murckowską i od skrzyżowania ul. Francuskiej z ul. Lotnisko. Wyjazd i wjazd na osiedle Francuska Park będzie odbywał się przez ul. Szybowcową. W godzinach 12-17 dojazd do Cmentarza Komunalnego będzie niemożliwy, natomiast dojazd lub dojście do ogródków działkowych przy ul. Francuskiej w okolicy lotniska Muchowiec będzie możliwe tylko wejściami od ul. Meteorologów. Ponowne otwarcie ulic będzie odbywać się sukcesywnie po zakończeniu etapu, od godziny 17.00.

Szczegóły tras oraz aktualne informacje o zmianach w organizacji ruchu i komunikacji publicznej można znaleźć na www.katowice.eu/tourdepologne. Informacje dotyczące komunikacji miejskiej dostępne będą także na stronie ZTM: https://rj.metropoliaztm.pl/. W związku z wciąż trwającymi uzgodnieniami mogą się pojawić jeszcze kolejne zmiany w organizacji ruchu, o których informacje będą publikowane na stronie internetowej miasta Katowice.

Dla mieszkańców uruchomiona zostanie również infolinia dla mieszkańców, która będzie działać w środę 2 sierpnia oraz w czwartek 3 sierpnia w godz. 8.00-19.00 pod numerem 32 77 88 960.

W sierpniu na ulicach Katowic odbędzie się jazda indywidualna na czas. Kolarze wystartują z ul. Olimpijskiej obok budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Następnie pojadą w kierunku Zawodzia i Janowa, przejadą przez Nikiszowiec, później wjadą w Dolinę Trzech Stawów i ul. Francuską oraz ul. Damrota wrócą do ścisłego centrum Katowic. Meta znajdzie się na wysokości Spodka, przy Al. Korfantego. Tegoroczna trasa ma 16,6 km długości. Zawodnicy będą startowali co minutę, a ostatnich 10 zawodników co dwie minuty.