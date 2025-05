Jest zawiadomienie do prokuratury po tym, jak we wtorek w Katowicach Grzegorz Braun spalił flagę Unii Europejskiej przed krzyżem-pomnikiem poświęconym ofiarom pacyfikacji kopalni Wujek w stanie wojennym. Złożył je wojewoda śląski Marek Wójcik. Dotyczy podejrzenia znieważenia miejsca pamięci narodowej przez europosła i kandydata na prezydenta.

Grzegorz Braun spalił we wtorek flagę UE / Michał Meissner / PAP

Śląski Urząd Wojewódzki złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Katowice-Zachód w sprawie przestępstwa znieważenia miejsca pamięci narodowej i wykroczeń popełnionych przez Grzegorza Brauna.

Braun podpalił flagę UE przed krzyżem-pomnikiem poświęconym ofiarom pacyfikacji kopalni w Katowicach.

Dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, Robert Ciupa, potępił działania Brauna, oceniając je jako skandaliczne.

Policja w Katowicach przygotowała wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi, aby umożliwić prowadzenie postępowania w tej sprawie.

Parlament Europejski uchylił immunitet Grzegorza Brauna w związku z innymi śledztwami.

Śląski Urząd Wojewódzki poinformował, że zawiadomienie ws. Grzegorza Brauna złożone przez wojewodę do Prokuratury Rejonowej Katowice-Zachód dotyczy przestępstwa poprzez znieważenie miejsca pamięci narodowej, wykroczenia poprzez zakłócanie porządku publicznego na terenie muzealnym oraz wykroczenia poprzez używanie substancji łatwopalnych w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

We wtorek Grzegorz Braun wszedł do siedziby Ministerstwa Przemysłu w Katowicach z posłem Romanem Fritzem. Stwierdzili, że robią to w ramach "interwencji poselskiej".

Wywieszoną tam flagę UE Grzegorz Braun zdjął, podeptał i zabrał ze sobą.

Pojechał przed kopalnię, gdzie wystąpił na konferencji prasowej zatytułowanej: "Ile będzie kosztować likwidacja kopalń". Flagę podpalił przed krzyżem-pomnikiem poświęconym ofiarom pacyfikacji zakładu.