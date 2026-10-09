Spowodował karambol, zginęły dwie osoby. Są zarzuty dla kierowcy

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Zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym usłyszał kierowca, który spowodował karambol na obwodnicy Zawiercia i Poręby – informuje reporter RMF FM Marcin Buczek. Grozi mu kara do ośmiu lat więzienia.

Tragiczny wypadek na obwodnicy Zawiercia i Poręby/fot. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

Tragiczny wypadek na obwodnicy Zawiercia i Poręby/fot. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu / Policja

Tragiczny wypadek w Śląskiem

Do wypadku doszło w środę po godz. 13:00 na drodze krajowej nr 78 w pobliżu Poręby w Śląskiem. Dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne w wyniku zderzenia ośmiu pojazdów – czterech ciężarowych i czterech osobowych.

Początkowo oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu kapitan Grzegorz Nowak poinformował, że zderzyły się ze sobą dwa samochody ciężarowe.

Jak relacjonował reporter RMF FM Marcin Buczek, na drodze powstał zator, wówczas najprawdopodobniej kolejne pojazdy zaczęły wpadać na siebie.

Dwie osoby zginęły w zakleszczonym samochodzie

W trakcie działań strażaków okazało się, że między ciężarówkami znajduje się uszkodzony samochód osobowy.

Dopiero po wydostaniu osobowego Volkswagena spod naczepy ciężarówki okazało się, że podróżowało nim dwóch mężczyzn. Kierujący 20-latek oraz 50-letni pasażer, mieszkańcy województwa dolnośląskiego, zginęli na miejscu – przekazała w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu.

Kierowcy wszystkich aut uczestniczących w wypadku byli trzeźwi. 29-latek, który siedział za kierownicą ciężarówki, został zatrzymany. Nie ma żadnych obrażeń. Wstępnie ustalono, że nie zachował należytej ostrożności.

Kierowca usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.