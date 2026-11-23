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Prokuratura nie przedstawiła dowodów potwierdzających, iż oskarżona złamała prawo – uznał katowicki sąd w sprawie znanej śląskiej hematolog prof. Sławomiry Kyrcz-Krzemień. Sąd uniewinnił lekarkę. Była oskarżona m.in. o przekroczenie uprawnień, bezpodstawne przyznawanie premii za przeszczepy, a także o przeprowadzenie zabiegów, które według śledczych miały charakter eksperymentów medycznych. Wyroki uniewinniające zapadły także wobec dwojga pozostałych oskarżonych. Śledztwo w tej sprawie trwało od 9 lat.

O nieprawomocnym orzeczeniu poinformowała katowicka „Gazeta Wyborcza”. Tę informację potwierdziła PAP prof. Sławomira Kyrcz-Krzemień (zgadza się na podawanie nazwiska), która była szefową katowickiej kliniki hematologii i wojewódzką konsultant w tej dziedzinie. Lekarka od początku uważała zarzuty za „bezpodstawne i nieprawdziwe”.

Cytowana przez „GW” przewodnicząca składu orzekającego, sędzia Jolanta Szot-Zarzycka, uznała, że prokuratura nie przedstawiła dowodów potwierdzających, iż oskarżeni złamali prawo. Wszyscy zostali uniewinnieni. Materiał dowodowy nie pozwolił na przypisanie zarzuconych im przestępstw – wyjaśniła sędzia.

Wielowątkowe śledztwo toczyło się od 2017 r. w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach. Poza prof. Kyrcz-Krzemień zarzutami objęto też byłego dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Mielęckiego dr. Włodzimierza Dz. i Ewę M., która pełniła w tej placówce funkcję zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych – głównej księgowej.

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Co prokuratura zarzucała oskarżonym?

Pierwszy zarzut wobec prof. Kyrcz-Krzemień dotyczył przekroczenia od marca 2009 r. do końca 2011 r. uprawnień wynikających z ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia. Według śledczych profesor miała blokować utworzenie i finansowanie Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach i funkcjonowanie Oddziału Hematologicznego w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie jako ośrodków konkurencyjnych wobec kierowanej przez nią Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prokuratura zarzuciła też profesor bezpodstawne przydzielanie i rozdysponowanie od sierpnia 2009 r. do końca 2016 r. pieniędzy pochodzących z zapłaty za procedury przeszczepu szpiku kostnego, finansowane przez NFZ w ramach świadczeń gwarantowanych. Chodziło łącznie o prawie 19,5 mln zł tzw. premii przeszczepowych, które zdaniem śledczych były dzielone między pracowników poza regulaminem premiowania i wynagradzania i bez merytorycznej kontroli. Zdaniem prokuratury działań tych znana hematolog dopuściła się wspólnie z Włodzimierzem D. i Ewą M.

Prof. Kyrcz-Krzemień została też oskarżona o to, że od listopada 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. wykonywała zabiegi przeszczepów autologicznych jako metody leczenia stwardnienia rozsianego. Według gliwickiej prokuratury zabiegi te „w tym rozpoznaniu stanowiły niezgłoszony i niezarejestrowany eksperyment medyczny przeprowadzany bez uzyskania pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej”.

W ten sposób w opinii śledczych profesor sprowadziła niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia 67 osób, stwarzając „szczególnie niebezpieczne warunki ich leczenia poprzez zastosowanie, w miejsce sprawdzonego i skutecznego leczenia farmakologicznego, inwazyjnej metody o niepotwierdzonej skuteczności, powodującej co najmniej kilkutygodniowy rozstrój zdrowia i o nieznanym wpływie długoterminowym na chorobę podstawową, czym dopuściła się prowadzenia eksperymentu medycznego bez zgody jego uczestnika”.

Ostatni z zarzutów dotyczy złożenia nieprawdziwych zeznań w toku śledztwa prowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej. Chodziło m.in. o okoliczności zaciągniętego kredytu na poczet pożyczki udzielonej Fundacji Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku Kostnego na zakup mieszkania.

„Ta sprawa wiele mnie kosztowała”

Profesor od czasu przedstawienia jej zarzutów uważała je za całkowicie bezpodstawne. Po poniedziałkowym wyroku powiedziała PAP, że spodziewała się uniewinnienia i wyraziła nadzieję, że orzeczenie się uprawomocni.

Trudno mówić o szczęściu, ale mogę mówić o uczuciu przynajmniej częściowej ulgi (...) Ta sprawa wiele mnie kosztowała, przeszłam sporo, myślę o ogólnym samopoczuciu, o zdrowiu – dodała.

Jak zaznaczyła, sprawę karną zainicjował jej dawny asystent, kierując się niskimi pobudkami.

Lekarka wielokrotnie powtarzała, że zarzut dotyczący realizowanych procedur autologicznego przeszczepiania macierzystych komórek krwiotwórczych u chorych na stwardnienie rozsiane był już wcześniej analizowany przez Prokuraturę Okręgową w Bielsku-Białej i został umorzony. Stanowczo nie zgadza się z opinią, że była to procedura eksperymentalna. Odnosząc się do sprawy dodatkowych wynagrodzeń w związku z przeszczepami, zaznaczyła, że od 1991 r. były one przyznawane i rozdzielane według tego samego algorytmu uwzględniającego poszczególne grupy zawodowe i pełnione stanowiska.

Po poniedziałkowym wyroku profesor oceniła, że najbardziej na tej sprawie stracili pacjenci cierpiący na stwardnienie rozsiane.

Nie wiem, czy mimo tego wyroku uniewinniającego ktokolwiek podejmie się w Polsce stosowania tej metody leczenia, która jest absolutnie nieeksperymentalna i która daje bardzo dobre efekty – dodała prof. Kyrcz-Krzemień.

Na razie nie wiadomo, czy prokuratura odwoła się od wyroku, na publikacji nie było jej przedstawiciela.