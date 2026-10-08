Dwie ofiary karambolu. 29-latek zatrzymany

W karambolu na obwodnicy Zawiercia i Poręby, który miał miejsce w środę przed godz. 13, wzięło udział 8 pojazdów - 4 ciężarowe i 4 osobowe. Do szpitala trafiły 4 osoby. Ich życie nie jest zagrożone.
Dopiero po wydostaniu osobowego Volkswagena spod naczepy ciężarówki okazało się, że podróżowało nim dwóch mężczyzn. Kierujący 20-latek oraz 50-letni pasażer, mieszkańcy województwa dolnośląskiego, zginęli na miejscu - relacjonuje w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu.
Kierowcy wszystkich aut uczestniczących w wypadku byli trzeźwi. 29-latek, który siedział za kierownicą ciężarówki, został zatrzymany. Nie ma żadnych obrażeń. Wstępnie ustalono, że nie zachował należytej ostrożności.