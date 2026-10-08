Dwie ofiary karambolu. 29-latek zatrzymany

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Policja i prokuratura będą wyjaśniać okoliczności tragicznego karambolu na drodze krajowej nr 78 w okolicach Poręby w Śląskiem. W zderzeniu 8 aut zginęły dwie osoby. 29-letni kierowca ciężarówki został zatrzymany.

W karambolu na obwodnicy Zawiercia i Poręby, który miał miejsce w środę przed godz. 13, wzięło udział 8 pojazdów - 4 ciężarowe i 4 osobowe. Do szpitala trafiły 4 osoby. Ich życie nie jest zagrożone.

Dopiero po wydostaniu osobowego Volkswagena spod naczepy ciężarówki okazało się, że podróżowało nim dwóch mężczyzn. Kierujący 20-latek oraz 50-letni pasażer, mieszkańcy województwa dolnośląskiego, zginęli na miejscu - relacjonuje w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu.

Kierowcy wszystkich aut uczestniczących w wypadku byli trzeźwi. 29-latek, który siedział za kierownicą ciężarówki, został zatrzymany. Nie ma żadnych obrażeń. Wstępnie ustalono, że nie zachował należytej ostrożności.

Policjanci na miejscu zdarzenia (fot. KPP Zawiercie)