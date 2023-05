Urząd gminy w Jaworzu poinformował, że wójt Radosław Ostałkiewicz, który zginął w wyniku nieszczęśliwego wypadku, przebywał na Sardynii służbowo. We Włoszech toczy się postępowanie w sprawie tragedii.

Konsul honorowy w Konsulacie RP w Cagliari we Włoszech Roberto Biggio potwierdził we wtorek RMF FM, że w wyniku wypadku zmarł dr Radosław G. Ostałkiewicz - wójt gminy Jaworze (powiat bielski) w woj. śląskim.

Do wypadku doszło w hotelu w centrum Cagliari w nocy z poniedziałku na wtorek. Wójt składający wizytę z polską delegacją wypadł z okna pokoju na czwartym piętrze, w którym był z kolegą. Jak ustaliła policja, mężczyzna siedział na parapecie i stracił równowagę.

Policja, cytowana przez media, twierdzi, że do zdarzenia nie doszło w wyniku użycia przemocy - był to nieszczęśliwy wypadek.

Na wyjeździe byli samorządowcy z urzędu bielskiego

We wtorek po południu na temat tragedii komunikat wydał urząd gminy w Jaworzu. "Był to wyjazd studyjny organizowany przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Ziemia Bielska'. Brali w nim udział samorządowcy z powiatu bielskiego" - podano. Wyjazd rozpoczął się w poniedziałek i miał potrwać do piątku.

"Aktualnie toczy się postępowanie, prowadzone przez włoskie służby, z którymi w kontakcie są polskie służby dyplomatyczne" - zakomunikowała gmina.

Samorząd zapowiedział, że informacje o dacie pogrzebu zostaną przekazane "w późniejszym czasie - po zakończeniu wszelkich formalnych procedur we Włoszech i w Polsce".

Dyrektor biura grupy "Ziemia Bielska" Marcin Chrobak w rozmowie z PAP odmówił komentarza w tej sprawie.

Życiorys

Radosław Grzegorz Ostałkiewicz urodził się 8 marca 1979 w Bielsku-Białej. Ukończył administrację na Uniwersytecie Opolskim. Po studiach pracował w Szkole Języka Niemieckiego i Centrum Egzaminacyjnym Instytutu Goethego Inter Nationes. W 2014 roku został doktorem ekonomii. Pracę obronił na Politechnice Częstochowskiej.

20 lat temu zawodowo związał się z urzędem w Jaworzu - pełnił w nim różne funkcje. Zajmował się m.in. pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, a w 2007 odbył staż w Brukseli. Po powrocie został zastępcą wójta Jaworza.

W wyborach w 2014 roku został wybrany na stanowisko wójta już w pierwszej turze. Poparło go 62,8 procent głosujących. Uzyskał reelekcję w kolejnej kadencji. Uzyskał 93,4 procent głosów.

Ostałkiewicz był także prezesem Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, który zarządza powiatowym przewoźnikiem Komunikacją Beskidzką.

Kondolencje po śmierci wójta

Politycy, samorządowcy i przedstawiciele lokalnej społeczności żegnają i składają kondolencje rodzinie Radosława Ostałkiewicza.

Dotarła do mnie tragiczna informacja o przedwczesnej śmierci Radosława Ostałkiewicza, wójta gminy Jaworze. Rodzinie, najbliższym przyjaciołom i mieszkańcom gminy Jaworze składam wyrazy współczucia - napisał na Facebooku minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Kondolencje bliskim zmarłego i mieszkańcom gminy Jaworze złożył także wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna. Razem dzielimy ból i przeżywamy żałobę. To śmierć, która boleśnie dotyka nasz region. Radek był bowiem powszechnie znany ze swojej działalności społecznej, osobą, która ujmowała otwartością, zarażała radością. Wójt Gminy Jaworze był jednak przede wszystkim człowiekiem oddanym swojej pracy, zaangażowanym w rozwój lokalnej, gminnej i regionalnej społeczności, troszczącym się o wspólne dobro - napisał.

Wszyscy jesteśmy w wielkim szoku. Dzisiaj dotarła do nas informacja o tragicznej śmierci Wójta Gminy Jaworze, Radosława Ostałkiewicza. Brak nam jakichkolwiek słów... - napisali na Facebooku przedstawiciele klubu GKS Czarni Jaworze.