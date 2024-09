Skandal w miejscowości Blachownia (woj. śląskie). Złodzieje okradli auta strażaków, którzy ruszyli na akcję. W pojazdach zostały powybijane szyby. Strażacy proszą o pomoc.

O sprawie poinformowali strażacy z OSP Cisie.

"Jak na co dzień my pomagamy mieszkańcom, tak dziś my potrzebujemy waszej pomocy" - poinformowali druhowie na Facebooku.

Jak się okazuje, w nocy z soboty na niedzielę strażacy z OSP Cisie pozostawili swoje samochody w okolicach skrzyżowania ul. Cisiańskiej z ul. Zieloną i ul. Wręczycką w miejscowości Blachownia i pojechali na akcję. W tym czasie złodzieje okradli ich auta.

Na domiar złego w pojazdach zostały powybijane szyby.

"Jeżeli ktokolwiek coś widział, lub coś wie prosimy o pilny kontakt" - zaapelowali.

Do wpisu strażacy dołączyli zdjęcia, na których widać uszkodzone pojazdy.