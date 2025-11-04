W Katowicach rozpoczął się marsz gwiaździsty związków zawodowych. Związkowcy manifestują w obronie przemysłu oraz miejsc pracy w regionie. Władze miasta oraz Zarząd Transportu Metropolitalnego ostrzegają przed poważnymi utrudnieniami w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej.

  • Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Marsz gwiaździsty to manifestacja w obronie miejsc pracy i przemysłu na Śląsku i w Zagłębiu. Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, manifestujący wybrali trzy miejsca w różnych rejonach Katowic, z których równocześnie wyruszyły grupy związkowców. To okolice Spodka, dzielnica Załęże i Park Kościuszki. Po kilkudziesięciu minutach manifestujący powinni dotrzeć przed Urząd Wojewódzki w Katowicach, gdzie zaplanowano wiec.

Pogarszająca się sytuacja w regionie

Związkowcy manifestują, by, jak mówi przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz, zwrócić uwagę na pogarszającą się sytuację całego przemysłu w regionie.  

Dlaczego związkowcy zbierają się pod Urzędem Wojewódzkim? Bo tu pracuje wojewoda śląski, czyli przedstawiciel władzy centralnej. Jak dowiedział się reporter RMF FM Marcin Buczek, to jemu manifestujący zamierzają wręczyć petycję z postulatami.

Według Kolorza, z którym rozmawiał reporter RMF FM, problemów jest tyle, ile branż. Niepewność miejsc pracy dotyczy zarówno górników, jak i kolejarzy, hutników czy pracowników firm samochodowych. Dlatego m.in. ich przedstawiciele wychodzą dziś na ulice Katowic.

Jednej z grup, tej, która wyruszyła sprzed Spodka, towarzyszy reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Jak relacjonuje, grupa ta liczy kilka tysięcy osób i są to przedstawiciele różnych branż, ale głównie górnicy i hutnicy.

W ub. tygodniu katowicki urząd miasta informował, że według zgłoszenia organizatorów szacunkowa liczba uczestników może sięgnąć 10 tys. osób.

MPKS reaktywowany

Kolorz przypomniał jeszcze przed manifestacją, że organizatorem marszu jest Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego (MKPS) - reaktywowany po pięciu latach. Związkowcy przekonywali, że wznowili działalność MKPS, ponieważ ich celem jest obrona przemysłu i miejsc pracy na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. W ich ocenie, sytuacja przemysłu w regionie jest dramatyczna.

Bez względu na sympatie polityczne, zjednoczyliśmy się wszyscy razem. To pokazuje, jak poważna jest sytuacja. Znikają kolejne miejsca w motoryzacji. Przemysł hutniczy w Polsce przegrywa z zalewem importowanej stali z Chin i z Ukrainy. Umowa społeczna dotycząca transformacji górnictwa i regionu nie jest realizowana. Sytuacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest beznadziejna. W koksownictwie grozi nam utrata płynności finansowej. Walczymy o to, żeby Śląsk nie umarł - mówił Kolorz.

MKPS regionu śląsko-dąbrowskiego reaktywowano 13 października br. W skład komitetu wchodzą: Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych i Sierpień 80. Jako powód wznowienia działalności MKPS związkowcy wskazali pogarszającą się sytuację w przemyśle i brak zadowalających rezultatów rozmów z rządem na temat problemów hutnictwa i górnictwa. MKPS został utworzony w regionie w październiku 2012 r., a w marcu 2013 r. zorganizował strajk generalny, w którym wzięło udział 85 tys. pracowników z ok. 400 zakładów pracy. Działalność MKPS była wznawiana w styczniu 2015 r., a później we wrześniu 2020 r.

Problemy dla kierowców

Niedaleko Spodka, skąd wyruszyła jedna z grup, już są korki. Do wieczora w śródmieściu część ulic będzie zablokowana, obowiązywać będą też objazdy.

Problemy będą też mieć pasażerowie autobusów i tramwajów, które jeżdżą przez centrum. Podróżujący nimi będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo przez najbliższe godziny możliwe są zmiany tras czy ograniczanie kursów tam, gdzie maszerować będą demonstranci.

Planowane są trzy trasy przemarszy: Plac Antala i Sławika, Aleja Roździeńskiego, Uniwersytecka, Moniuszki, Szkolna, Warszawska, Francuska, Jagiellońska.  Kościuszki (od skrzyżowania z ul. Ceglaną), Powstańców, Lompy, Jagielońska.  Gliwicka (od skrzyżowania z ul. Żelazną), Plac Wolności, 3 Maja, Świętego Jana, Kochanowskiego, Wojewódzka, Lompy, Jagiellońska.

W związku z tym trzeba się liczyć z wyłączeniami z ruchu niektórych odcinków ulic: 

  • W godzinach 15:00 - 16:00, ul. Gliwicka na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Grundmana.    
  • W godzinach 15:00 - 17:00, ul. ul. Gliwicka na odcinku od ul. Grundmana do pl. Wolności.    
  • W godzinach 15:00 - 16:00, al. Roździeńskiego na odcinku od ronda im. Gen. J. Ziętka do ul. Dudy Gracza.   
  • W godzianch 15:00 - 17:00, al. Korfantego (jezdnia wschodnia) na odcinku od skrzyżowania z ul. Moniuszki do ronda im. Gen. J. Ziętka.    
  • W godzinach 15:00 - 17:00, ul. Uniwersytecka.   
  • W godzinach 15:00 - 17:00, ul. Moniuszki.    
  • W godzinach 15:00 - 17:00, ul. Szkolna.    
  • W godzinach 15:00 - 17:00, ul. Warszawska na odcinku od ul. Francuskiej do ul. Szkolnej.    
  • W godzinach 15:00 - 17:00, ul. Francuska na odcinku ul. Powstańców do ul. Warszawskiej.    
  • W godzinach 15:00 - 17:00, ul. Kościuszki na odcinku od wyjazdu z podziemnego dworca do pl. Miarki oraz od ul. Zgrzebnioka do pl. Miarki.    
  • W godzinach 15:00 - 17:00, ul. Kochanowskiego na odcinku od pl. Miarki do wjazdu na podziemny dworzec.    
  • W godzinach 15:00 - 19:30, ul. Jagiellońska.

Apel władz miasta

Władze Katowic apelują do mieszkańców i osób planujących podróż przez miasto, by omijały centrum, zwłaszcza okolice Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

"W związku z powyższym osoby planujące 4 listopada podróż przez Katowice prosimy o wytyczenie trasy z pominięciem śródmieścia, szczególnie okolic Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego" - przekazano w oficjalnym komunikacie.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Największych utrudnień w kursowaniu tramwajów przez katowicki Rynek należy się spodziewać między 14:30 a 17:30. Niektóre linie autobusowe będą kursować zmienionymi trasami nawet do godziny 19:30. 

W miejsce wstrzymanych tramwajów uruchomiona zostanie specjalna linia autobusowa oraz pięć tymczasowych przystanków.

Zarząd Transportu Metropolitalnego przekazał, że utrudnienia podczas protestu związkowców dotkną we wtorek ponad 70 linii autobusowych i tramwajowych.