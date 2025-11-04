W Katowicach rozpoczął się marsz gwiaździsty związków zawodowych. Związkowcy manifestują w obronie przemysłu oraz miejsc pracy w regionie. Władze miasta oraz Zarząd Transportu Metropolitalnego ostrzegają przed poważnymi utrudnieniami w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej.
Marsz gwiaździsty to manifestacja w obronie miejsc pracy i przemysłu na Śląsku i w Zagłębiu. Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, manifestujący wybrali trzy miejsca w różnych rejonach Katowic, z których równocześnie wyruszyły grupy związkowców. To okolice Spodka, dzielnica Załęże i Park Kościuszki. Po kilkudziesięciu minutach manifestujący powinni dotrzeć przed Urząd Wojewódzki w Katowicach, gdzie zaplanowano wiec.
Związkowcy manifestują, by, jak mówi przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz, zwrócić uwagę na pogarszającą się sytuację całego przemysłu w regionie.
Dlaczego związkowcy zbierają się pod Urzędem Wojewódzkim? Bo tu pracuje wojewoda śląski, czyli przedstawiciel władzy centralnej. Jak dowiedział się reporter RMF FM Marcin Buczek, to jemu manifestujący zamierzają wręczyć petycję z postulatami.
Według Kolorza, z którym rozmawiał reporter RMF FM, problemów jest tyle, ile branż. Niepewność miejsc pracy dotyczy zarówno górników, jak i kolejarzy, hutników czy pracowników firm samochodowych. Dlatego m.in. ich przedstawiciele wychodzą dziś na ulice Katowic.
Jednej z grup, tej, która wyruszyła sprzed Spodka, towarzyszy reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Jak relacjonuje, grupa ta liczy kilka tysięcy osób i są to przedstawiciele różnych branż, ale głównie górnicy i hutnicy.
W ub. tygodniu katowicki urząd miasta informował, że według zgłoszenia organizatorów szacunkowa liczba uczestników może sięgnąć 10 tys. osób.
Kolorz przypomniał jeszcze przed manifestacją, że organizatorem marszu jest Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego (MKPS) - reaktywowany po pięciu latach. Związkowcy przekonywali, że wznowili działalność MKPS, ponieważ ich celem jest obrona przemysłu i miejsc pracy na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. W ich ocenie, sytuacja przemysłu w regionie jest dramatyczna.
Bez względu na sympatie polityczne, zjednoczyliśmy się wszyscy razem. To pokazuje, jak poważna jest sytuacja. Znikają kolejne miejsca w motoryzacji. Przemysł hutniczy w Polsce przegrywa z zalewem importowanej stali z Chin i z Ukrainy. Umowa społeczna dotycząca transformacji górnictwa i regionu nie jest realizowana. Sytuacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest beznadziejna. W koksownictwie grozi nam utrata płynności finansowej. Walczymy o to, żeby Śląsk nie umarł - mówił Kolorz.
MKPS regionu śląsko-dąbrowskiego reaktywowano 13 października br. W skład komitetu wchodzą: Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych i Sierpień 80. Jako powód wznowienia działalności MKPS związkowcy wskazali pogarszającą się sytuację w przemyśle i brak zadowalających rezultatów rozmów z rządem na temat problemów hutnictwa i górnictwa. MKPS został utworzony w regionie w październiku 2012 r., a w marcu 2013 r. zorganizował strajk generalny, w którym wzięło udział 85 tys. pracowników z ok. 400 zakładów pracy. Działalność MKPS była wznawiana w styczniu 2015 r., a później we wrześniu 2020 r.
Niedaleko Spodka, skąd wyruszyła jedna z grup, już są korki. Do wieczora w śródmieściu część ulic będzie zablokowana, obowiązywać będą też objazdy.
Problemy będą też mieć pasażerowie autobusów i tramwajów, które jeżdżą przez centrum. Podróżujący nimi będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo przez najbliższe godziny możliwe są zmiany tras czy ograniczanie kursów tam, gdzie maszerować będą demonstranci.