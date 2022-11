Na śląskich drogach i torowiskach pojawiły się pojazdy oklejone hasłami zachęcającymi do naboru do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Kampania, oparta też m.in. o rekruterów wewnątrz pojazdów, ma potrwać do 30 listopada.

Jak wynika z informacji Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w mediach społecznościowych, porozumienie o wsparciu kampanii rekrutacyjnej do Wojska Polskiego zawarli szef ośrodka zamiejscowego WCR w Katowicach płk Marek Majocha, dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego Barbara Gutowska, prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Katowicach Roman Urbańczyk i prezes Tramwajów Śląskich Bolesław Knapik.

Zgodnie z informacją WCR, w autobusach katowickiego PKM i tramwajach TŚ, oznakowanych grafiką promującą służbę wojskową, będzie można spotkać rekruterów z Centrum, którzy będą udzielali informacji nt. służby w Wojsku Polskim. Harmonogram ich działań ma zostać opublikowany.

"W obecnych czasach wojskowość znowu nabrała większego znaczenia. Sytuacja społeczna, międzynarodowa sprawiają, że liczba żołnierzy musi się zwiększać, abyśmy wszyscy mogli czuć się bezpieczniej" - powiedział, cytowany w informacji samorządu Katowic nt. porozumienia, prezes tamtejszego, należącego w większości do miasta PKM, Roman Urbańczyk.

"Tą kampanią chcemy pomóc, aby ci, którzy mieli kiedyś marzenie, by zostać żołnierzami, mogli się dowiedzieć, jak to zrobić" - zadeklarował Urbańczyk.

Zgodnie z informacją miasta, dwa liniowe autobusy katowickiego PKM oklejono już na nietypowy, jak na komunikację miejską, szary kolor z napisami: "Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa", "Zostań Żołnierzem", "4560 zł od pierwszego dnia służby" i "Dołącz do nas". W kilkunastu kolejnych pojazdach powieszono informacyjne plakaty. Akcja potrwa do 30 listopada br.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa została wprowadzona na mocy ustawy o obronie ojczyzny, która weszła w życie 23 kwietnia br. To nowa ścieżka służby wojskowej - obok służby zawodowej i Wojsk Obrony Terytorialnej. Nabór do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej rozpoczął się 21 maja br.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy to szkolenie podstawowe, które trwa 28 dni, po którym przewidziane jest złożenie przysięgi wojskowej. Drugi etap to trwające do 11 miesięcy szkolenie specjalistyczne, połączone z wykonywaniem obowiązków służbowych w danej jednostce wojskowej (bez obowiązku skoszarowania). Żołnierze pełniący ten rodzaj służby otrzymują w okresie szkolenia wynagrodzenia w wysokości najniższej pensji żołnierza zawodowego - 4560 zł. Ponadto są uprawnieni do 2 dni urlopu za każde 30 dni pełnienia służby.

Po służbie zasadniczej żołnierze mogą trafić do rezerwy aktywnej (po złożeniu odpowiedniego wniosku; bez niego - do rezerwy pasywnej), do WOT, a także ubiegać się o zostanie żołnierzem służby zawodowej, z pierwszeństwem w naborze. Żołnierze po dobrowolnej służbie zasadniczej mają również pierwszeństwo w rekrutacji na stanowiska w administracji publicznej - po spełnieniu pozostałych wymagań na dane stanowisko. Dobrowolna służba zasadnicza wlicza się do okresu odbywania służby wojskowej albo okresu zatrudnienia.