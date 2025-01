Jasna Góra nie zamknie drzwi przed nikim, nawet jeżeli niektóre pielgrzymki wydają się kontrowersyjne, zapewnił przeor jasnogórskiego klasztoru o. Samuel Pacholski. To pokłosie wystąpienia Karola Nawrockiego podczas sobotniej XVII Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców na Jasnej Górze. Przeor przyznał jednocześnie, że wznoszenie "haseł niezgodnych z postawą chrześcijańską" nie powinno mieć miejsca w obrębie sanktuarium i zaapelował do pielgrzymów o większe wyczucie.

Częstochowa, 11.01.2025. Karol Nawrocki popierany przez Prawo i Sprawiedliwość w wyborach na prezydenta RP z uczestnikami XVII Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców na Jasną Górę / Waldemar Deska / PAP

Karol Nawrocki wziął w sobotę udział w XVII Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasnej Górze. Zapowiedział to wcześniej w RMF FM podczas rozmowy z Krzysztofem Ziemcem.

Po nabożeństwie, w sali o. Kordeckiego, odbyło spotkanie z prezesem IPN. W chwili, kiedy Nawrocki wchodził na mównicę - zresztą wraz z 11-letnim chłopcem - uczestnicy spotkania zaczęli skandować: "Raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę".

Bardzo cenię kibicowski i stadionowy zmysł do tego, aby podejmować wiele tematów w sposób bardzo autonomiczny - skomentował tę sytuację popierany przez PiS Nawrocki.

W pojawiających się w internecie nagraniach ze spotkania widać też np. jak 11-letni chłopiec zadaje pytanie, czy gdy Nawrocki zostanie prezydentem, to "nie dopuści lewackiej ideologii do szkół". Ten odpowiada, że do tego "nie dopuści".

Nawrocki miał też mówić m.in., że "nadszedł moment, by kibice wzięli odpowiedzialność za Rzeczpospolitą Polską" - razem z nim.

"Jasna Góra nie zamknie drzwi przed nikim"

Przeor jasnogórskiego klasztoru o. Samuel Pacholski odniósł się do tej sytuacji.

W oświadczeniu przeor Pacholski zaznaczył m.in. że ze zrozumieniem przyjmuje liczne słowa zaniepokojenia, które docierają na Jasną Górę w ostatnich dniach i wybrzmiewają w przestrzeni publicznej.

"Czuję się zobowiązany wyjaśnić, jaki jest stosunek jasnogórskich paulinów do wydarzeń z ostatniej soboty" - zadeklarował.

"Naszym priorytetem, jako gospodarzy tego miejsca, jest prosta zasada: Jasna Góra jest dla wszystkich. Każdy może tu przybyć i każdy jest mile widziany, o ile przybywa jako pielgrzym i przyjmuje obowiązujące w sanktuarium zasady. Nie zamkniemy drzwi przed nikim, nawet jeżeli niektóre pielgrzymki wydają się kontrowersyjne" - napisał przeor.

Podkreślił, że paulini liczą na to, że organizatorzy pielgrzymek uszanują napisany dla nich przejrzysty i ogólnodostępny regulamin, obowiązujący wszystkich, którzy decydują się przygotowywać wydarzenia na Jasnej Górze.

"Jako przeor chcę także podkreślić: wstrzymujemy się przed recenzowaniem, a tym bardziej wpływaniem na programy oraz listę gości licznych wydarzeń organizowanych w sanktuarium. Liczymy wciąż na wyczucie, wrażliwość i dobrą wolę organizatorów, których przy tej okazji po raz kolejny proszę: zadbajcie wraz z nami o to, by Jasna Góra nie stawała się nigdy miejscem politycznych sporów, miejscem, w którym wybrzmiewałby głos pogardy czy nienawiści, miejscem które nawet najmniejsze grupy Polaków uznałyby za nieswoje" - dodał o. Pacholski.

Poprosił przy tym kapłanów występujących w jasnogórskim sanktuarium o "skupienie na Ewangelii i czci do Najświętszej Maryi Panny".

Przeor dziękuje kibicom i Nawrockiemu "za piękną duchową i patriotyczną postawę"

Odnosząc się do corocznej pielgrzymki kibiców, o. Pacholski napisał, że łączy ona w wymiarze religijnym liczne, różnorodne, czasami niechętne wobec siebie środowiska, natomiast prezes IPN jest jej gościem od lat.

Jego zdaniem "ogromna większość pielgrzymów z grup kibicowskich" przybyła w sobotę na Jasną Górę, by poświęcić czas na modlitwę i formację - tej grupie podziękował "za piękną duchową i patriotyczną postawę".

"Zgadzam się jednak, że wznoszenie (przez pewną nieliczną grupę) haseł niezgodnych z postawą chrześcijańską nie powinno mieć miejsca w obrębie sanktuarium i proszę wszystkich pielgrzymów o większe wyczucie oraz o jednoznaczną postawę: na Jasną Górę przychodzimy by się modlić i słuchać Słowa Bożego. Od wieków także - by modlić się za Ojczyznę" - przyznał.

Przeor Jasnej Góry napisał też, że do sanktuarium przybywają politycy z wszystkich opcji, a spośród aktualnych kandydatów na urząd Prezydenta RP wielu bywało tam wielokrotnie. "Zgodnie z naszą zasadą: Jasna Góra jest dla wszystkich" - zadeklarował.

Zobacz również: Komisja Europejska chce uderzyć sankcjami w rosyjskie aluminium

"W głęboko podzielonym Narodzie Jasna Góra ma szansę pozostać miejscem wspólnym, jednoczącym i otwartym dla każdego. Nie dokona się to jednak, gdy zarząd sanktuarium zacznie administrować poprzez zakazy. Wizerunek Jasnej Góry zależy w ogromnej mierze od dojrzałości i postawy duchowej tych, którzy tu przybywają, ale także od postawy osób komentujących życie sanktuarium w mediach" - zdiagnozował o. Pacholski.

"Jasna Góra jest dla wszystkich"

"Jasna Góra jest dla wszystkich! Zapraszamy tu wszystkich - także polityków - jako zwykłych pielgrzymów, gotowych przyjąć postawę modlitewną i obowiązujące zasady. Jako zarząd sanktuarium nie angażujemy się w polityczne spory i odmawiamy tym, którzy oczekują, że przed kimkolwiek zamkniemy drzwi. Zaś przychodzących tutaj prosimy o uszanowanie tego niepolitycznego i duchowego charakteru miejsca" - zaapelował.

O. Pacholski przypomniał, że codziennie o godz. 15.30 na Jasnej Górze sprawowana jest msza św. w intencji ojczyzny.

"Każdy jest na nią zaproszony i w tych dniach szczególnie prosimy, aby włączyć się w modlitwę w tej intencji" - zakończył przeor Jasnej Góry.