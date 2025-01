​Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu ub.r. wzrosły rok do roku o 4,7 proc. Inflacja była zatem taka sama, jak w listopadzie - podał Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej w szybkim szacunku GUS informował, że inflacja w zeszłym miesiącu wyniosła 4,8 proc.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Główny Urząd Statystyczny poinformował w środę, że "ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2024 r. wzrosły rok do roku o 4,7 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,0 proc.".

Oznacza to, że inflacja w grudniu była zatem taka sama, jak w listopadzie.

Spośród najważniejszych produktów spożywczych najmocniej podrożało masło, bo o 27 proc. w ciągu roku. Najbardziej potaniał zaś cukier - o niemal 35 proc.

Inflacja w grudniu 2024 r. w Polsce / Mateusz Krymski / PAP

Co ciekawe, wcześniej w szybkim szacunku GUS informował, że inflacja w zeszłym miesiącu wyniosła 4,8 proc. Finalnie okazała się nieznacznie mniejsza.

GUS poinformował ponadto, że inflacja średnioroczna w 2024 r. wyniosła 3,6 proc. wobec 11,4 proc. w 2023 r.

Inflacja średnioroczna w Polsce / Michał Czernek / PAP

Inflacja znów wzrośnie?

Do danych Głównego Urzędu Statystycznego na temat inflacji w grudniu 2024 r. odnieśli się eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, którzy napisali na platformie X, że szacują, iż "inflacja bazowa wyniosła ok. 4 proc. rok do roku", co oznacza pierwszy od ponad roku spadek w ujęciu miesiąc do miesiąca.

"Inflacja bazowa wciąż przewyższa poziomy, które są zgodne z celem NBP. Szczególnie uporczywy jest wzrost cen usług - w sierpniu wzrosły one o 6,6 proc. r/r, przy inflacji towarów rzędu 4,4 proc. Szybki wzrost cen związany jest z dynamicznymi podwyżkami wynagrodzeń. Ich wysoki wzrost utrudnia spowolnienie inflacji" - podkreślono w komunikacie PIE.

Ekonomiści prognozują, że w pierwszym kwartale 2025 r. inflacja ponownie wzrośnie. "Ma to związek z podwyższeniem akcyzy na alkohol, wyroby tytoniowe i opłat za dystrybucję gazu. W dłuższym horyzoncie takie decyzje mają małe znaczenie dla procesów inflacyjnych. Dla trwałego spadku inflacji do celu NBP istotna jest niższy wzrost cen usług. Prognozy są zgodne - inflacja powróci w granice celu bliżej 2026 r." - zauważono.