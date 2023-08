Poważne utrudnienia w pracy kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. To skutki porannej akcji aktywistów Greenpeacu, którzy weszli na kopalnianą wieżę szybową, rozwieszając tam m.in. transparent z napisem "Kopalnie trują Odrę".

/ Greenpeace Polska /

Zablokowana jest wieża szybu wydobywczego. Charakterystyczne, ogromne koła znajdujące się na szczycie wieży i górujące nad okolica przestały się obracać. To oznacza częściowe unieruchomienie zakładu.

Polska Grupa Górnicza, do której należy ta kopalnia, informuje o wstrzymaniu wydobycia. Nie ma też zjazdu górników pod ziemię. To rodzi określone konsekwencje związane z bezpiecznym funkcjonowaniem zakładu. Według przedstawicieli, PGG protestujący sami też narażają siebie na niebezpieczeństwo.

Na miejscu są policjanci. W tej chwili nie wiadomo jak długo może potrwa akcja.

Prostest rozpoczął się o poranku

Na górę dostało się 10 osób. Akcja przeprowadzona została w nocy, a w wielki baner, który góruje teraz nad okolica rozwieszono około 6. To protest przeciwko temu, że kopalnie nadal zatruwają solą Odrę.

Na przykład z tej kopalni woda, która trafia do Odry, jest dwa razy bardziej słona niż ta w Bałtyku. To się dzieje cały czas - podkreśla Marta Gregorczyk z Greenpeace Polska.

/ Greenpeace Polska /

U szczytu odrzańskiej katastrofy premier Mateusz Morawiecki grzmiał: “Nie odpuścimy tej sprawy. Nie spoczniemy, dopóki winni nie zostaną surowo ukarani. To nie jest zwykłe przestępstwo, szkody zostaną z nami na całe lata (...)". Premier najwyraźniej jednak odpuścił. Rok później zasolone ścieki z kopalń, które były przyczyną jednej z największych katastrof ekologicznych w Europie ostatnich lat, wciąż trafiają do Odry. Same tylko ścieki odprowadzane przez kopalnię Bielszowice są dwa razy bardziej słone niż Bałtyk. Domagamy się działań, a nie obietnic bez pokrycia. Odra jest wciąż dewastowana, a premier nie robi nic - powiedziała Małgorzata Lach, jedna z aktywistek biorąca udział w proteście.

Niebawem protestujący mają rozwieszać kolejny baner.